"Убивать никого не планировал". Философ с "коктейлем Молотова"

В среду Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца Виталия Кольцова. 45-летнего жителя российской столицы обвиняют в том, что 2 марта 2022 года он кинул "коктейль Молотова" в автозак на площади Революции в Москве. Сообщается, что Кольцов пробудет в СИЗО до 2 июля. По статье 317 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, либо смертной казни.



Сам Виталий Кольцов – выпускник философского факультета РГГУ, наблюдатель за выборами, участник молодежной лиги игр "Что? Где? Когда?", поэт и отец троих детей – на суде заявил, что не планировал никого убивать:



"Понятно, что суд не рассматривает вопрос квалификации, но я не планировал убить сотрудника, планировал нанести ущерб транспортному средству. Я не знал, что внутри кто-то находится, и предполагал, что автозак быстро потушат, а сотрудники быстро смогут выйти из него. Сама статья не совсем верна, но очевидно, что я совершил преступление", -цитирует слова Кольцова на суде издание "Вот Так".



Следствие потребовало арестовать Кольцова, так как он может скрыться, либо склонить свидетелей к изменению показаний.

Виталия Кольцова задержали 2 марта на площади Революции после того, как он бросил не менее двух бутылок с зажигательной смесью в автозак Росгвардии. Незадолго до этого Кольцов, опубликовал у себя на фейсбуке свое стихотворение, которое оканчивается словами: "Чтоб увидеть под конец, как пустыню озарило наших огненных сердец восходящее светило".

Телеграм-канал Baza опубликовал видео горения автозака после броска в него бутылок с зажигательной смесью.

На суде Кольцов рассказал, что при задержании его несколько раз ударили прикладом по голове. Ночью после задержания к нему домой приехали с обыском. Там в этот момент находились его жена и трое детей. Его супруга на суде выступила в качестве свидетеля и попросила не отправлять Кольцова в СИЗО, так как ему надо находиться рядом с младшим сыном. Историю Виталия Кольцова описал на своей странице в ФБ московский муниципальный депутат Илья Бер



О Виталии Кольцове Радио Свобода рассказал его друг Дмитрий Керн. Дмитрий - москвич, индивидуальный предприниматель в области информационных технологий, знаком с Виталием более двадцати лет. Познакомились они на играх юношеской лиги "Что? Где? Когда?":

Он был подавлен общей ситуацией

- Каковы его мотивы – комментировать кому-то, кроме Виталия, не очень корректно. Это его мотивы, он ими не делился, о чем-либо таком ни с друзьями, ни с кем не говорил. Он был достаточно подавлен общей ситуацией в мире и происходящим в последнее время в России, поэтому, скорее всего, это связано с некоторой невозможностью как-то иначе повлиять на ситуацию и привлечь к ней внимание. Я уверен, что он не хотел причинять вред сотрудникам полиции.



-Расскажите о вашем друге: что он за человек, где учился, работал, каковы его взгляды на жизнь?

Он окончил философский факультет РГГУ, пишет стихи, душой болеет за Россию

- Виталий прекрасный семьянин, у него великолепная супруга, блистательные дети, девяти и пяти лет, а младшему девять месяцев. Они прямо отличные. Он очень образованный, он окончил философский факультет РГГУ. Он прекрасный поэт, пишет великолепные стихи. По большому счету, можно сказать, что он всей душой болеет за Россию, и происходящая ситуация его очень расстраивает. Он очень неагрессивный человек, поэтому всех весьма удивило то, что произошло. Он всегда выступал за дискуссионное, философское решение всех вопросов. Он много участвовал в выборах, пытаясь работать с позиции контроля за ситуацией, законности.



- Он был наблюдателем на выборах?

Я не верю, чтобы он посягал на чью-либо жизнь

- Да, насколько мне известно, он работал на выборах, был наблюдателем, координировал работу наблюдателей. То есть, с этой точки зрения, он всегда был за соблюдение законов, всегда к этому стремился. Поэтому мы крайне удивлены. Я просто не верю, что он посягал на чью-либо жизнь. Да он и сам он говорит о том, что на жизнь полицейского он не посягал, в суде он это обозначил отдельно. Неверно говорить, что он хотел решить какой-то вопрос насильственным методом. Скорее всего, он хотел просто привлечь внимание к некоторым российским проблемам.



- Как вы думаете, что стало последней каплей для мирного человека, который был за дискуссии и имел диплом философа, 45-летнего человека, отца троих детей, который кинул коктейль Молотова в автозак?

Ему было реально плохо в последнее время

- Я могу только предполагать, что это было. Возможно, это проявление глубокой депрессии, потому что ему было реально плохо в последнее время. Когда мы общались, это было очень заметно.



- Чем он занимался в последнее время?



- В последнее время он занимался разработкой материалов для проведения занятий с детьми, детских праздников, обучающих, готовил материалы научно-популярного характера.



- Как семья Виталия переживает его задержание и арест?

Они переживают с трудом, хотят видеть отца дома

- Естественно, они переживают с трудом, они хотят видеть отца дома. И он реально хороший отец, в меру строгий, с очень воспитанными детьми, очень аккуратными. Жена у него работает преподавателем. Тяжело переживают, потому что, если любимого человека, с которым все связано, сажают с такими ожиданиями и сроками, это плохо. Супругу мы, конечно, всячески поддерживаем, но ей сейчас очень тяжело, - рассказал друг Виталия Кольцова Дмитрий Керн.

Адвокат Виталия Кольцова Алан Гамазов рассказал о том, как проходил суд над его подзащитным:

У него есть квартира в Москве, трое детей, он положительно характеризуется

- Заседание проходило, скажем так, в нормальной атмосфере. Суд принял решение о его аресте, как я вижу, исходя только из тяжести предъявленного обвинения. Наши доводы по поводу того, что, вполне возможно, следствием несколько преждевременно предъявлен столь тяжкий состав, суд не услышал. Руководствовался суд, я так думаю, только тяжестью. Потому что у него есть квартира в Москве, он положительно характеризуется, в процессе участвовала его супруга, у него трое несовершеннолетних детей, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Да, он гражданский активист, но при этом к уголовной ответственности не привлекался. На наш взгляд, только это послужило основанием для его ареста– все-таки статья особо тяжкая, поэтому судья вынес такое решение, которое мы, конечно же, будем обжаловать. Апелляцию уже подготовили, и я так думаю, сегодня или завтра она уже будет подана. Мы с этим решением не согласны, считаем его неправильным, потому что обстоятельства дела не подтверждают ту квалификацию и статью, которую ему предъявили. Поэтому будем дальше настаивать на иных мерах пресечения. Он даже предъявлял суду залог в виде своей квартиры, которая принадлежит ему на праве собственности, указывал, что там живут несовершеннолетние дети, что он никуда не скроется, расследованию препятствовать не будет, но это учтено не было.

- По какой статье его обвиняют, и что ему грозит?



- Ему предъявлено обвинение по статье 317-ой Уголовного кодекса, "Нападение на сотрудника полиции", по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет. Но там есть еще страшнее формулировки: и пожизненное, и смертная казнь, хотя у нас действует мораторий, но в статье она прописана. Но опять же - так как никто не пострадал, в связи с тем, что мы в данном составе виновность его не признаем, покушаться на жизнь сотрудника полиции у него и в мыслях не было . Материалами дела это не подтверждается.



- Есть ли в деле конкретные потерпевшие? И есть ли у них какие-то претензии?

Сотрудник полиции получил "нравственные страдания"

- Да, есть потерпевший – сотрудник полиции. Насколько я понял из материалов дела, он никаких повреждений не получил, получил какие-то "нравственные страдания". Якобы в автобусе находился сотрудник полиции, и вот он является потерпевшим по делу. В суде его не было.



- Есть ли в этом деле смягчающие обстоятельства? И какова будет стратегия защиты Виталия?

Нас интереуют очевидцы, которые снимали в той локации

- О стратегии преждевременно говорить. Мы сейчас озадачены вопросом сбора информации. Нас интересуют очевидцы, люди, которые снимали в тот день в той локации. Также будем смотреть на доказательства, которые сможем подобрать. Наша позиция заключается в том, что он ни на каких сотрудников полиции не покушался, никаких насильственных действий или попыток в их отношении не совершал и даже не рассматривал такую возможность, - рассказал адвокат Виталия Кольцова Алан Гамазов.

Ранее Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 35 тысяч рублей активистку Анну Анисимову по статье о дискредитации вооруженных сил России. Активистку задержали 1 мая. Анисимова надела на шею веревку и приковала себя наручниками к ограждению, а рядом поставила телевизор с надписью "Z TV" и изображением телеведущего Владимира Соловьева. По статье о дискредитации вооруженных сил России с 4 марта появилась уже тысяча административных дел, сообщает "ОВД-Инфо". Правозащитники отметили, что разброс действий, за которые можно быть привлеченным по этой статье, очень велик. Наибольшее количество дел заведено за антивоенные пикеты и посты в социальных сетях. Уголовные дела за антивоенные протесты открыли уже на 106 человек. Большинство - 39 - возбудили за так называемые "фейки" о российской армии.