Присяжные по делу Фургала заявили о давлении судьи

Трое присяжных из судебной коллегии, которая выносила вердикт по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пожаловались на давление со стороны судьи Геннадия Цоя, сообщает издание Сибирь.Реалии.
Фургал на основании вердикта о виновности ранее был приговорён к длительному сроку заключения по обвинению в организации убийств.
Согласно показаниям присяжных Светланы Кривовой, Жанны Пернацкой и запасной присяжной Евгении Цветковой, которые прозвучали во время рассмотрения жалобы защиты Фургала в Московском областном суде, все комментарии судьи Цоя в адрес коллегии "были дискредитирующими сторону защиты и поддерживающими сторону обвинения". В частности, судья призывал "скрупулёзно прислушаться к выступлениям стороны обвинения" и "не полагаться" на слова адвокатов бывшего главы Хабаровского края.
Кроме того, по словам присяжных, в совещательной комнате часто присутствовали двое конвойных, которых увели оттуда только после протеста адвокатов.
Отмечается при этом, что старшина коллегии присяжных заседателей по делу Фургала Игорь Чивирев не подтвердил информацию об оказании давления со стороны суда, однако одна из присяжных в беседе с изданием RTVi упомянула, что у Чивирева могут быть связи с чиновниками администрации подмосковного города Люберцы, в котором проходил процесс.
"У нас было место встречи у Люберецкой городской администрации, мы ездили на заседания все вместе. К нему ежедневно кто-то подходил, пожимал ему руки. Он совершенно выдавал себя не за того, кем является на самом деле", - говорила она о Чивиреве.
- В июле 2020 года экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Свою вину бывший чиновник не признал и назвал свое преследование политически мотивированным. Одной из его причин он считает победу на губернаторских выборах 2018 года у кандидата от "Единой России". По данным издания Meduza, дело против Фургала почти полностью построено на показаниях одного свидетеля - экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина. Тем не менее, судья Люберецкого суда Московской области Геннадий Цой приговорил Фургала к 22 годам строгого режима.
- С октября 2021 года Фургала также обвиняют по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, заняв пост главы региона, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Компании, входившие в "Торэкс", получили в "МСП-Банке" около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены.
- В Хабаровске в 2020 и 2021 годах прошли массовые акции в поддержку Сергея Фургала. Участники митингов, которых вышли на улицы в других городах России, требовали рассмотрения дела Фургала в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. Позже многие активисты подверглись преследованию: штрафам и арестам.
Форум