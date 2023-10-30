Присяжные по делу Фургала заявили о давлении судьи

Трое присяжных из судебной коллегии, которая выносила вердикт по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пожаловались на давление со стороны судьи Геннадия Цоя, сообщает издание Сибирь.Реалии.

Фургал на основании вердикта о виновности ранее был приговорён к длительному сроку заключения по обвинению в организации убийств.

Согласно показаниям присяжных Светланы Кривовой, Жанны Пернацкой и запасной присяжной Евгении Цветковой, которые прозвучали во время рассмотрения жалобы защиты Фургала в Московском областном суде, все комментарии судьи Цоя в адрес коллегии "были дискредитирующими сторону защиты и поддерживающими сторону обвинения". В частности, судья призывал "скрупулёзно прислушаться к выступлениям стороны обвинения" и "не полагаться" на слова адвокатов бывшего главы Хабаровского края.

Кроме того, по словам присяжных, в совещательной комнате часто присутствовали двое конвойных, которых увели оттуда только после протеста адвокатов.

Отмечается при этом, что старшина коллегии присяжных заседателей по делу Фургала Игорь Чивирев не подтвердил информацию об оказании давления со стороны суда, однако одна из присяжных в беседе с изданием RTVi упомянула, что у Чивирева могут быть связи с чиновниками администрации подмосковного города Люберцы, в котором проходил процесс.

"У нас было место встречи у Люберецкой городской администрации, мы ездили на заседания все вместе. К нему ежедневно кто-то подходил, пожимал ему руки. Он совершенно выдавал себя не за того, кем является на самом деле", - говорила она о Чивиреве.