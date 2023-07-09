В Хабаровске в годовщину ареста Сергея Фургала прошла акция протеста

В Хабаровске несколько десятков человек вышли на акцию протеста в третью годовщину задержания и ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. У большинства пришедших были с собой плакаты или флаги с изображением экс-чиновника, сообщает Сибирь.Реалии.

Участники акции утверждали, что политик не виновен, и требовали его немедленного освобождения. Кроме того, протестующие уверены, что Фургал должен вернуться на должность главы региона.

По данным активистов, утром в Хабаровске до начала акции были задержаны несколько человек и журналистка издания "Активатика" Кристина Грицаенко. Сейчас всех уже отпустили из отделения полиции, отмечает "ОВД-Инфо".

Традиционные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края прошли и в Новосибирске. Активисты на одиночных пикетах также требовали освобождения политзаключённых.

10 февраля Московский областной суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строго режима. Присяжные признали бывшего губернатора виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим. Адвокаты сочли приговор незаконным и необоснованным.

Фургала задержали в Хабаровске в июле 2020 года и сразу отправили в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после губернаторских выборов в 2018 году. Фургал победил на них поддержанного Кремлём кандидата Вячеслава Шорта.

После ареста Фургала в поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста.

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