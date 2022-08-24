Присяжные в Москве признали калининградских врачей виновными

Коллегия присяжных заседателей в Московском областном суде вынесла обвинительный вердикт в отношении калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвинённых в смерти новорожденного. Об этом сообщил "Интерфакс".
По информации Мособлсуда, присяжные вынесли вердикт в ночь на 24 августа. Подсудимых также признали недостойными снисхождения. Последствия вердикта будут обсуждаться в суде 30 августа.
- Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая обвиняются в убийстве недоношенного мальчика в ноябре 2018 года. Ребёнок родился на сроке 24 недели весом в 700 граммов . По версии следствия, реаниматолог-анестезиолог Перинатального центра Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу магния по указанию главного врача роддома №4 Елены Белой.
- Своей вины медики не признали и в суде утверждали, что ребенок умер по естественным причинам. В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда оправдал врачей. Однако позже по ходатайству Генеральной прокуратуры приговор был отменен, а рассмотрение дела перенесли из Калининграда в Москву, где начался новый процесс. Ведомство объясняло необходимость переноса процесса в другой регион возможными акциями в защиту врачей.
- В октябре прошлого года врачи были арестованы и помещены в СИЗО. В феврале начался судебный процесс . В интервью Север.Реалии Элина Сушкевич рассказала о своей невиновности.
- В Калининграде дело получило широкий общественный резонанс, в поддержку врачей проводились акции медиков и пациентов.
- Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.
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