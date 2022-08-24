Присяжные в Москве признали калининградских врачей виновными

Коллегия присяжных заседателей в Московском областном суде вынесла обвинительный вердикт в отношении калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвинённых в смерти новорожденного. Об этом сообщил "Интерфакс".

По информации Мособлсуда, присяжные вынесли вердикт в ночь на 24 августа. Подсудимых также признали недостойными снисхождения. Последствия вердикта будут обсуждаться в суде 30 августа.