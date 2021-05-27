Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам

Первый апелляционный суд в Москве отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Дело вернули на новое рассмотрение в Калининградский областной суд. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщил адвокат Андрей Золотухин.

Отмена оправдательного приговора, по его словам, обычно возможна только при наличии существенных процессуальных нарушений, которые в ходе судебного разбирательства могли допускать стороны. "У нас таких нарушений не было, настолько был чистый процесс, и судья уважал и себя, и участников процесса, и не позволял сторонам пересекать грань", - отметил Золотухин.

10 декабря суд присяжных в Калининградском областном суде оправдал калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Вердикт не был единогласным: за невиновность врачей проголосовали пять из восьми присяжных заседателей, трое же посчитали их виновными. 16 декабря суд подтвердил оправдательный вердикт. Позже Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор.

Реаниматолог-анестезиолог калининградского областного перинатального центра Элина Сушкевич и заместитель главврача роддома №4 Елена Белая обвинялись в убийстве новорожденного ребенка. Мальчик родился на сроке 23 недели и 3 дня, его вес составлял около 700 граммов. По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание Сушкевич ввести недоношенному ребенку смертельную дозу магния.



В поддержку медиков выступали ведущие медицинские эксперты, которые заявляли об их невиновности и о том, что причиной смерти младенца стали естественные причины. Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в поддержку Сушкевич. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.

Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств Сушкевич вернулась на работу в перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.