Притвориться Орбаном. Виталий Портников – о менее токсичном

Венгерские социологи констатируют потрясающие перемены в настроениях избирателей страны, которой вот уже много лет подряд руководит Виктор Орбан – правый популист, евроскептик (и при этом клиент европейских фондов) и хороший приятель Владимира Путина. Объединенная венгерская оппозиция – опять-таки, впервые за многие десятилетия – опередила в опросах правящую партию ФИДЕС. И теперь Орбан отнюдь не может быть уверен, что на предстоящих в следующем году парламентских выборах в Венгрии он обязательно победит.



При этом все наблюдатели хвалят венгерских оппозиционеров за мудрость. У них было столько удачных кандидатов на пост премьера! Во второй тур праймериз оппозиции вошли депутат Европейского парламента Клара Добрев, супруга бывшего премьера страны и лидера Демократической коалиции Ференца Дюрчаня, и мэр Будапешта, один из самых популярных политиков страны Гергей Корачонь. Но накануне голосования Корачонь – раз! – и снимает свою кандидатуру в пользу аутсайдера, мало кому известного мэра небольшого городка Годмезевашаргей Петера Марки-Зая. Марки-Зай выигрывает у Клары Добрев, а та обещает его поддержать. И уже Марки-Зай возглавляет поход оппозиции против вечной власти Орбана.

Но почему именно он? Зачем мэру Будапешта было проделывать такой странный трюк? Почему участники оппозиционных праймериз отдали свои голоса Марки-Заю, в первом туре выборов двукратно отстававшему от своей будущей конкурентки? А потому, что он больше всех остальных кандидатов от оппозиции похож на Виктора Орбана. Многодетный семьянин, консерватор, бывший сторонник партии ФИДЕС. Да, конечно, сейчас куда более современный и продвинутый, чем Орбан. И поборник демократии – Орбан тоже был таким современным и продвинутым, пока к власти не пришёл. Получается, что оппозиция готова бороться с премьером Орбаном, но "коллективного Орбана" – венгерского избирателя – ей не одолеть. К этому избирателю можно только приспособиться, предложив ему "модернизированного", хорошего Орбана на посту премьера. Но "коллективный Орбан" останется у власти в Венгрии в любом случае.

Политики разучились работать с обществом и предлагают в привычной обёртке что-то менее токсичное

И так отнюдь не только в Венгрии. На фоне значительного падения рейтинга президента-популиста Владимира Зеленского, столкнувшегося с разоблачением своих офшорных схем и экономическими проблемами страны, в Украине как на дрожжах растет рейтинг изгнанного с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. До избрания на пост главы парламента он работал… главой президентской партии "Слуга народа" и был главным политтехнологом Зеленского в скандальной избирательной кампании 2019 года.

Разумков позиционирует себя как "настоящий" "слуга", который остался верен ценностям этого политического проекта. Что это за ценности, знает, наверное, только один бывший спикер, который и пытался наполнять проект хоть каким-то внятным содержанием. Но факт есть факт: избиратель Зеленского отворачивается от своего недавнего кумира, но остаётся "коллективным Зеленским" и пытается отыскать в политическом предложениии "настоящего" "слугу", без офшоров и друзей на должностях. А профессиональные политики наблюдают за этим новым помешательством в надежде, что усиление позиций Разумкова, по крайней мере, распылит голоса популистски ориентированных избирателей.

Получается, что политики разучились работать с обществом – венгерским, украинским, каким угодно – и могут лишь предлагать ему в привычной обёртке что-то менее токсичное, важно только, чтобы избиратель не заметил подмены. Но как раз это отсутствие мужества позволяет каждой подмене надоевшего дракона, как в старой сказке, вскоре превращаться в его же подобие.

Виталий Портников – журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"

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