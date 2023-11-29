Призыв к США: признать Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной"

Правозащитная организация "Репортёры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и еще 12 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной". Об этом сообщает Idel.реалии.
Курмашева, которая имеет гражданство США и России, с конца октября находится в СИЗО в Казани по обвинению в нарушении законодательства об "иностранных агентах".
"Насколько мы понимаем, Россия официально не уведомила Государственный департамент о её задержании, однако США не должны медлить с необходимыми шагами несмотря на вероятную тактику затягивания дела [Россией]. Мы глубоко обеспокоены тем, что в результате этого затягивания Алсу до сих пор не может получить консульскую поддержку США", — сказано в обращении.
Исполнительный директор американского отделения "Репортеров без границ" Клейтон Веймерс заявил, что "Алсу Курмашева является жертвой войны Москвы с журналистикой и её геополитических споров с США".
— Кремль должен немедленно освободить её и снять эти нелепые обвинения, но до тех пор, пока этот день не наступит, Госдепартамент должен объявить её неправомерно задержанной. Как американская журналистка, преследуемая за свою работу, Курмашева заслуживает не меньше, чем всю мощь своего правительства, работающего над её освобождением, — подчеркнул Веймерс.
Признание гражданина "неправомерно задержанным" означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.
23 октября Советский районный суд Казани отправил Алсу Курмашеву в СИЗО до 5 декабря. В ближайшие дни должен состояться суд о продлении меры пресечения.
- Алсу Курмашева — журналистка Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода с конца 1990-х годов. На протяжении длительного времени она освещает вопросы культуры и прав этнических групп в Татарстане и Башкортостане. Она рассказывала об инициативах по защите татарского языка и культуры от давления со стороны российских властей, которое заметно усилилось в последние годы.
- У Алсу гражданство США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая она приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. Второго июня в аэропорту Казани — перед вылетом домой — Алсу задержали. У неё изъяли американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал её виновной и назначил ей штраф в 10 000 рублей. Вскоре после этого её задержали по новому уголовному делу.
- После заключения Алсу под стражу исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джеффри Гедмин заявил, что "глубоко разочарован" решением суда: "Мы призываем к немедленному освобождению Алсу, чтобы она могла воссоединиться со своей семьей".
- Задержание Алсу осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.
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