Призыв к США: признать Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной"

Правозащитная организация "Репортёры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и еще 12 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной". Об этом сообщает Idel.реалии.

Курмашева, которая имеет гражданство США и России, с конца октября находится в СИЗО в Казани по обвинению в нарушении законодательства об "иностранных агентах".



"Насколько мы понимаем, Россия официально не уведомила Государственный департамент о её задержании, однако США не должны медлить с необходимыми шагами несмотря на вероятную тактику затягивания дела [Россией]. Мы глубоко обеспокоены тем, что в результате этого затягивания Алсу до сих пор не может получить консульскую поддержку США", — сказано в обращении.

Исполнительный директор американского отделения "Репортеров без границ" Клейтон Веймерс заявил, что "Алсу Курмашева является жертвой войны Москвы с журналистикой и её геополитических споров с США".

— Кремль должен немедленно освободить её и снять эти нелепые обвинения, но до тех пор, пока этот день не наступит, Госдепартамент должен объявить её неправомерно задержанной. Как американская журналистка, преследуемая за свою работу, Курмашева заслуживает не меньше, чем всю мощь своего правительства, работающего над её освобождением, — подчеркнул Веймерс.

Признание гражданина "неправомерно задержанным" означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.

Алсу Курмашеву обвиняют в том, что она не подала российским властям документы для включения самой себя в реестр "иностранных агентов". Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста.



23 октября Советский районный суд Казани отправил Алсу Курмашеву в СИЗО до 5 декабря. В ближайшие дни должен состояться суд о продлении меры пресечения.