"Мы считаем Алсу политзаключенной". Почему задержали журналистку Радио Свобода

Муж задержанной 18 октября в России журналистки татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой назвал ее политической заключенной. Павел Буторин, глава телеканала "Настоящее Время", впервые дал интервью с тех пор, как его жена Алсу Курмашева была задержана в Казани. Павел и Алсу вместе с детьми уже несколько лет живут и работают в Праге, где находится редакция Радио Свобода.

Павел рассказал, почему Алсу вынуждена была лететь в Россию, поддерживает ли она связь с семьей после ареста и связано ли задержание, в частности, с ее работой по защите татарского языка.

– Есть ли у вас какая-то связь с Алсу сейчас, как вы поддерживаете контакт, если поддерживаете?

– Поддерживаем контакт, но прямой непосредственной связи с ней нет. Есть связь через онлайн-систему платную, которая проходит через цензуру. Но тем не менее видно, что это она написала, то есть какая-то ограниченная информация, та информация, которую она находит нужным нам сообщить, доходит. Какая-то информация об условиях содержания есть у нас.

– Почему, можете сказать, Алсу поехала в Россию? И как потом развивались события, начиная с ее первого задержания в июне этого года?

– Алсу поехала в Россию в середине мая по семейным обстоятельствам. Она полностью понимала риски, которые были связаны с этой поездкой. Но тем не менее у многих из нас есть определенные обязательства перед нашими семьями, и она приняла решение поехать в Россию.

Ее визит уже подходил к концу, и она должна была уже улетать из России, когда ее в аэропорту, собственно, и задержали. У нее сразу забрали оба паспорта – американский и российский – и конфисковали ее телефон. И мы знаем, что они проникли в ее частную переписку совершенно бесцеремонно. Затем ей вынесли обвинение за неуведомление российской власти о ее американском гражданстве.

Сейчас в России это является уголовным преступлением, они где-то за последние два года переквалифицировали это с административного правонарушения на уголовное преступление, поэтому все это время она была под уголовным преследованием.

Они тянули этот очень простенький кейс пять месяцев, в конце концов судья выписал довольно-таки небольшой штраф, и Алсу уже ожидала возвращения своих паспортов. Мы тоже здесь считали дни, недели. И в один прекрасный день, это случилось 18 октября, в квартиру ее мамы стали стучаться, пришли мужчины в масках и ее забрали. И в конце концов ей вынесли обвинение уже по другой статье, она теперь обвиняемая по статье о нерегистрации в качестве иностранного агента [если суд решит, что вина Алсу доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы – НВ].

Она должна быть освобождена, на находится в заключении только потому, что она журналистка

– Это первое в России обвинение по этой статье. О чем это говорит, как вы себе отвечаете на этот вопрос – дело Алсу по этой статье УК?

– Как мы знаем, многие из наших коллег на Радио Свободная Европа/Радио Свобода находятся в списке "иностранных агентов", но этот список составляют органы власти РФ, Министерство юстиции по согласованию с Министерством иностранных дел. В этом списке Алсу не было. До сих пор представление было такое, что действительно российское государство вносит людей в этот список, никого еще за то, что они на себя не донесли, не преследовали. Действительно, случай с Алсу, ее преследование – это первый такой кейс.

Уже и Комитет по защите журналистов очень жесткое заявление по этому поводу сделал, что преследование Алсу – это просто еще раз свидетельство об ужесточении давления на журналистов в России. Она должна быть освобождена, а мы знаем, что она находится сейчас в заключении только потому, что она журналистка, потому, что она американка. Мы считаем ее политической заключенной, и она должна быть немедленно освобождена.

Задержание Алсу осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.

– Вы с чем в первую очередь связываете преследование Алсу в России, с ее какой-то последней работой? Понятно, что это связано с ее профессиональной деятельностью в том числе.

– Я так скажу, что подробностей дела у нас, конечно, нет, от свидетеля мы знаем только статью этого обвинения о собственно "иностранном агенте" и там подстатью, в которой говорится о якобы сборе информации для передачи иностранным организациям. Но разве работа не заключается в этом – собирать информацию для публикации? Эта информация вся в открытом доступе, то есть можно делать предположения, что это за какие-то конкретные материалы, но в целом это, конечно, из-за того, что она журналистка.

– Связано ли это как-то в том числе с ее работой по защите татарского языка и тем, чем она занималась здесь?

– Меня это очень удивляет, потому что Алсу – огромный энтузиаст татарской культуры и языка. В последнее время она принимала активное участие в образовательном онлайн-проекте "Әйдә! Онлайн", который как раз и призван обучать людей татарскому языку. Помимо этого, Алсу является и активным участником культурных процессов касательно татарской культуры и языка в Европе.

– Как долго Алсу работает на Радио Свобода и над чем она в последнее время до ареста работала?

– Она работает на Радио Свобода уже четверть века, более 25 лет [Алсу поступила на работу в РСЕ/РС в 1998 году в качестве радиоведущей – НВ]. Многие годы она была вот этим голосом, у нее очень приятный радиоголос, она была тем голосом, который многие слушатели в Татарстане и вообще во всем мире, кто понимает по-татарски, слушали на своих радиоприемниках, она была радиожурналистом. Потом FM и средние волны потеряли наши коллеги в Татарстане, и в последние годы она была редактором русскоязычного проекта Idel.Реалии радио "Азатлык". И, как я говорил, она принимает очень активное участие в образовательном проекте, тоже организовывается он нашими коллегами на радио "Азатлык".

– Руководство Радио Свобода/Радио Свободная Европа как отреагировало на задержание Алсу?

– С возмущением. Руководство Радио Свобода немедленно высказало свою очень жесткую позицию. Руководство требует ее немедленного освобождения. Тут двух мнений быть не может: она не является преступницей, мы не считаем ее преступницей, мы считаем ее политической заключенной. Журналист не должен сидеть в тюрьме только за то, что он пишет, публикует в рамках своей журналистской деятельности.

– Делает свою работу.

– Конечно.