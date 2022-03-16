Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России

Сайты Арбитражные судов в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке в среду, 16 марта. Неизвестные разместили по ссылкам призывы к импичменту президента России Владимира Путина, а также к освобождению политических заключенных.
Рано утром в среду не работали сайты Арбитражных судов в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, а также Москвы.
Сайты Арбитражного суда России и Санкт-Петербурга продолжали работать. Примерно через час послание уже было недоступно, но сайты не открывались.
Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сообщила РИА Новости, что все сайты арбитражей находятся на единой московской платформе, поэтому хакерская атака затронула все страницы. По ее словам, специалисты работают над восстановлением доступа.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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