"Про Путина говорить нельзя"

В редакции "Новой газеты" прошел многочасовой обыск. Обозреватель издания Олег Ролдугин задержан. Одно из его последних расследований было связано с семьей Рамзана Кадырова. Агентство ТАСС пишет, что правоохранительные органы проверяют "Новую газету" на связь с "Новой газетой Европа" и "Антивоенным комитетом России".

В тот же день, 9 апреля, Верховный суд России признал Международное общественное движение "Мемориал" экстремистской организацией. "Мемориал" - одно из старейших российских правозащитных и исследовательских сообществ.

Провоенных блогеров, позволяющих себе критику действий военного руководства, в том числе и самого Владимира Путина, пока не преследуют. В интервью Юрию Дудю один из лидеров донецких сепаратистов Павел Губарев открыто назвал войну в Украине "жертвоприношением". При этом Путина, по мнению Губарева, критиковать нельзя - за это сажают.

Растет и недовольство политикой ограничения доступа к соцсетям. В кампанию борьбы с блокировкой Telegram включаются даже системные партии — например, "Новые люди". Партия открыто критикует действия Минцифры и Роскомнадзора.

Кому и что пока ещё можно говорить в путинской России, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным.