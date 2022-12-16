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Время Свободы

Про войну почти ни слова. Путин отчитался об "успехах" экономики

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 декабря

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Время Свободы - Темы дня 16.12.2022
by Радио Свобода

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Новый массированный ракетный удар по Украине оставил без света и тепла столицу и многие другие областные центры, есть жертвы среди мирного населения;

Представители украинского военного командования и правительства Украины заявляют о планах Кремля начать новое наступление на Киев;

Владимира Путин, выступая на Совете по стратегическому планированию, почти не упоминал о войне;

Государственная дума собирается усложнить условия работы "на удаленке" для уехавших за границу россиян;

Житель Читы Иван Лосев – о преследовании за публикацию в соцсетях пересказа сна с участием Владимира Зеленского;

Соратники Михаила Саакашвили начали голодовку в здании парламента Грузии.

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