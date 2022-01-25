"Пробует Кремль на зуб"? Рунет о вседозволенности Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров совершенно спокойно и ничего не стесняясь сводит счёты со своими противниками.

Для того, чтобы привезти в Чечню на допрос мать правозащитника Абубакара Янгулбаева, его мать фактически выкрали из квартиры в Нижнем Новгороде, а его отца, судью в отставке, при этом избили.

Виктория Ивлева:

Фантастика - это то, что мы в этом живем, и ничего не можем с этим поделать.

Да, расстояние от Нижнего Новгорода до Грозного - 1799 км, то есть по любому, даже если "лететь в пыли на почтовЫх", нигде не останавливаясь, это часов 18-20. С больной женщиной, без инсулина, которая при этом умудрилась по приезде напасть на полицейского и чуть не выколоть ему глаз - во всяком случае, именно это утверждает суд, давший несчастной Зареме 15 суток!

Можно было бы и это все назвать фантастикой, но это не фантастика, а преступление, изуверство и абсолютное надругательство не только над женой судьи Янгулбаева, но и над законами Российской Федерации.

И как же уродливы и аморальны Кремль и Песков, изображающие, что ничего не происходит, и у нас в стране повсюду прямо вот каждый божий день принудительно доставляют свидетелей как не фиг делать... Ага, за две тыщи километров.

Эту полную и окончательную сдачу целой огромной страны Кадырне иначе как позором России и не назвать.

Адским позором, говорящим об одном: Россия труслива, кровава и бесчеловечна.

Вот как Кадыров сам прокомментировал это у себя в Телеграме:

Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились. Преследуя это зло, только среди чеченцев погибли тысячи достойных сыновей. И не для того они отдавали свои жизни, чтобы мерзкая семейка Янгулбаевых своими провокациями и интригами свела на нет все достигнутые успехи.

А настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение.

Вера Афанасьева:

Кадыров объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину.

Этих тоже в Чечню увезут?

Чечня, и правда, скоро станет туристической Меккой России. Вечером пишешь что-нибудь про Кадырова - а утром ты уже на прекрасных горных пастбищах, и твои родственники тоже.

И кто этому помешает?

Борис Вишневский:

Кадыров назвал «террористами» мою коллегу по «Новой газете» Елену Милашину, и главу «Комитета против пыток» и члена СПЧ при президенте Игоря Каляпина.

Человек, занимающий государственную должность, не в первый раз присваивает себе право определять, кто является «террористом» (то есть, обвинять людей в совершении тяжкого преступления), и открыто угрожает этим людям.

Скорее всего, Кремль будет выразительно молчать. Демонстрируя в который раз, что Кадырову все позволено, пока он абсолютно предан Путину.

Ева Меркачёва:

«Говори и действуй так, как будто ты живешь в абсолютно правовом государстве» — этот принцип должен работать для любого из нас. А для представителя власти он и вовсе аксиома, то есть не требует доказательств. Но последние дни едва ли не вся страна с интересом и одновременно с ужасом наблюдала нечто, что это опровергает. «Чеченский блокбастер» — так в Сети кто-то назвал происходящее с семьей федерального судьи в отставке Янгулбаева, а также конфликт главы Республики Рамзана Кадырова и члена СПЧ Игоря Каляпина. И ведь все действительно развивается по законам этого жанра, а отнюдь не по закону Российской Федерации. Вообще позволять высокопоставленным чиновникам действовать вне закона опасно в первую очередь для нас с вами и для самого государства (оно рискует стать не правовым).

Марина Ахмедова:

Столько лет мы наблюдаем за Рамзаном Ахматовичем. За тем, как он впадает в детство, в истерики, чуть что не по нему, называет людей террористами, бьет себя в грудь, украшенную званием героя. Словесно выражает свою верность главному человеку страны. Хватает людей без суда и следствия. Угрожает, заставляет извиняться. Заверяет, что все его действия - на благо страны и Чечни. Но надо признать, что никто не портит так имидж Чечни, как сам Рамзан Ахматович. Возникает вопрос - взрослеть-то будет? Мне кажется, уже давно пора. Как и перестать демонстрировать миру свой детский феодализм.

Комментарии из Кремля при этом просто поразительны. Сначала Дмитрий Песков заявил, что не верит истории о похищении, и назвал её "фантастической", а слова Кадырова о "террористах" Каляпине и Милашиной, по его же выражению, просто "личное мнение", не выражающее позицию федерального центра.

Андрей Пивоваров:

Песков заявил, что высказывание Кадырова о правозащитнике и журналистке как о «террористах» — его личное мнение.

А похищение пожилой женщины чеченскими силовикам — что тогда?

А угрозы убийством как назвать? Личными планами?

Михаил Ходорковский:

Вертикаль власти оказалась такой могучей, что на внутренний терроризм Кремль может ответить только крайней озабоченностью и решительным несогласием

Леонид Волков:

Надо признать: мало кто сделал столько для десакрализации Путина и его власти, как Рамзан Кадыров. Вот уже неделю он возит мордой об стол лично Путина, Кремль, Пескова, ФСБ, весь путинский напускной "легализм", всю путинскую лживую "стабильность" — возит смачно, грубо, максимально болезненно.

Вот почему Кремль из последних сил пытается этот сюжет замолчать (вплоть до совершенно жалких формулировок "предпочитаем не верить"), как-то от него избавиться; как-то сделать так, чтобы его не было — вот почему для нас он так важен. Один ясный и показательный кейс для любого, кто говорит с друзьями, коллегами, родственниками о политике. Где "законность"? Где "стабильность"? Где "вертикаль власти"? Нету.

Для Янгулбаевых эта история еще может закончиться хорошо (очень надеюсь, что так и будет), а вот для Путина — уже нет.

Ярослав Белоусов:

Я считаю все это нездоровым явлением. С Кадыровым и ему подобными федеральный центр должен вести жесткий разговор, и разговор не просто от лица Кремля, а от имени русского народа, и на его же условиях. Каждый год тратится по 300 млрд рублей на лояльность региона, не имеющего никаких ресурсов, и населенного всего лишь 1,5 млн человек, чтобы затем получить учения под зелено-красными флагами и игры в догонялки с этническими оппозиционерами.

Алёна Попова:

Покойный глава Чувашии Михаил Игнатьев был снят с должности в связи с утратой доверия: он (в том числе) заявлял, что журналистов и блогеров, критикующих власть, «надо мочить». Потом он, правда, не журналистов заставил извиняться, а сам извинился. Но все равно его полномочия досрочно были прекращены. Кем? Ну ясно, кем. Игнатьев даже подал иск, чтобы оспорить решение Путина, но не дожил .12, дней до первого заседания суда.

Что мы имеем? Пример. Лишён должности в связи с утратой доверия.

Кадыров. Тоже просто глава региона. Региона РФ. Не царь отдельного государства.

Вадим Прохоров:

Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.

Очевидно, что произошло это в результате потрясающих по своей наглости заявлений с угрозами со стороны Рамзана Кадырова, оставленными без какой-либо надлежащей оценки федеральными властями.

В данном случае с Кадыровым всё давно ясно - тут нет вопросов. Нет особых вопросов и к режиму кремлёвского обнуленца - который из шкурных интересов содержит Кадырова как боевого и местами полезного мракобеса.

Удивляет меня другое...

Любое нормальное профессиональное сообщество коллег обычно стремится защищать свои корпоративные интересы - сложившиеся еще в Средневековье цеха, гильдии, позднее ассоциации и иные профессиональные корпорации.

Одной из самых мощных професссиональных корпораций во всем мире является судейское сообщество.

Элементарный инстинкт самосохранения заставляет поддерживать коллег и подставлять им дружеское плечо. В конце концов, теми или иными судебными решениями всегда кто-то бывает недоволен, необходима охрана со стороны государства и помощь коллег.

Ведь неприкосновенность судей (в том числе находящихся в отставке) и их защита формально гарантированы статьёй 122 Конституции, федеральными законами "О статусе судей в РФ" и "О судебной системе РФ", целым рядом иных нормативных актов.

Ну, с государством всё понятно: Путин "поднял Россию с колен" и поставил её на четвереньки перед Кадыровым.

А что же коллеги-судьи??

Где гневные заявления по данной ситуации Совета судей, председателей Верховного и Конституционного судов, иных коллег??

Молчание!! Ни одного заявления коллег-судей в поддержку Сайди Янгулбаева.

Они что - все боятся Рамзана Кадырова? Но всех ведь на мостах не перестреляешь и в Чечню под пытки не вывезешь - особенно если выступить коллективно.

Но - молчат...

Очевидно, предпочитают не рисковать карьерой и не высовываться.

Ну что ж, "ваши чести": колокол уже звонит и по всем вам! Отсидеться в кустах не удастся - логика развития тоталитарной системы неизбежно приведет и к наездам на судей.

Ирина Яценко:

Им всё равно.

Под «ними» я имею в виду silovikov. ФСБ, полиция - им начхать на то, что делает Кадыров. Может быть, это раньше было дело принципа. Противостояние «федералов» и местных царьков - вот это вот всё. Но это прошло. Чечня полностью, с потрохами, отдана во владение Кадырову. Даже не хочу знать, в обмен на что. Путина такой статус кво устраивает. А, значит, устраивает и silovikov.

И тут уже не скажешь: это и вас касается. Нет, не касается. Давайте по-честному, без сантиментов. Противостояние Кадырову касается лишь тех, кто противостоит Кадырову. А все остальные могут расслабиться. Их ЭТО не касается. Не хотите просить прощения перед «падишахом»? Не хотите присесть на бутылку в прямом эфире? Ну, так не высказывайтесь на ЕГО счёт! И всё! Больше ничего не требуется. Отвернуться. Промолчать. Сделать вид, что «это фантастика». Не суйтесь к Кадырову, и Кадыров не сунется к вам. Всё просто.

Не встанет Путин, или тем более Песков на защиту пожилой женщины, взятой в заложники Кадыровым. Можно по-всякому глумиться на фсбешниками, что им так красиво указали их место у сортира, в надежде на то, что обозлятся, что станет стыдно. Нет, им не стыдно. ИМ ВСЁ РАВНО, понимаете? Это не мы глумимся над российскими silovikami, не способными дать отпор Кадырову. Это Кадыров глумится над всеми нами. А siloviki стоят в сторонке и посмеиваются. Караван-то всё равно идет, как бы собаки не лаяли…

Дмитрий Колезев:

Что же так злит Кадырова? Казалось бы, где он — всесильный властитель Чечни, с его охраной, оружием, деньгами, огромной политической властью, и где какие-то блогеры и правозащитники? Но, видимо, устройство сегодняшней чеченской власти таково, что малейшие сомнения в способности лидера контролировать ситуацию воспринимаются как угроза всему кадыровскому порядку. Когда власть держится преимущественно на страхе, даже несколько человек, заявляющих, что они не боятся, делают такую власть неустойчивой. То внимание, которое Кадыров уделяет возникшей проблеме, показывает, что он воспринимает ситуацию как серьезную угрозу.

Анатолий Несмиян:

Происходящее уже явно за гранью, по сути, речь идет о развязанном терроре против внутренних противников Кадырова при полном равнодушии федеральных властей.

По всей видимости, речь идет о достаточно трезвой оценке скорых перспектив. Кремль залез на внешней арене в ловушку со своими ультиматумами и шантажом, и Путин попал в «вилку»: любое решение неумолимо тащит его режим к окончательному обрушению.

Раз так, то внутри страны немедленно начнутся деструктивные процессы, по сути — война всех со всеми. Кадыров, у которого противников хоть отбавляй, решает задачу создания внутренней стабильности на своей территории через обеспечение лояльности страхом, чтобы высвободить ресурс для борьбы с любыми противниками извне. В менее экстремальной форме, но подобные задачи сейчас начнут решать все группы российской знати. Ситуация подходит к кульминационной точке.

Михаил Светов:

Кадыров понимает, что последнее что Путин хочет накануне войны на Украине и конфликта с западом, это дестабилизация обстановки в Чечне. А значит он может вести себя ещё наглее чем раньше, и ему за это ничего не будет.

Владислав Юсупов:

НАТО перебросило силы в Восточную Европу (включая истребители и военные корабли), США собирается направить дополнительно до 50.000 военнослужащих, Россия заявляет, что это приведёт к увеличению группировки российских войск на границе с Украиной…

Сотни тысяч «штыков» по обе стороны.

Я довольно скептически относился к возможности военного конфликта, но если ситуация будет развиваться таким образом, то любая провокация, любой подстреленный «случайный прохожий» могут привести к катастрофическим последствиям.

В этих условиях меня не перестаёт удивлять Рамзан Кадыров — он будто что-то знает и «пробует на зуб» Кремль, по сути, провоцируя российское общество.

Чего он ждёт? Провала российского наступления на Украину, чтобы воспользоваться ситуацией и окончательно утвердиться на Кавказе в качестве падишаха?

Во всяком случае, он слишком явно бросает вызов Кремлю, чтобы это осталось незамеченным. Кремль же не может пока себе позволить хоть как-то отреагировать на все выходки Кадырова, дабы не оказаться в крайне неудобной для себя ситуации во время переговоров по Украине.

Откровенно говоря, Кадыров открыл «второй фронт» и действует как самый преданный и яростный союзник НАТО.

Эдакий «спящий агент» Вашингтона, решивший обострить ситуацию в России в самый неподходящий момент.

И как раз в это время Кадыров обмолвился, что много лет не может найти для республики инвесторов, но при этом Чечня получает из Москвы триста миллиардов рублей в год.