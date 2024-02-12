Продавцам "ЛʼЭтуаль" мужского пола рекомендовано обходиться без макияжа

Директорам российских магазинов сети по продаже косметики и парфюмерии "ЛʼЭтуаль" рекомендовано пристальнее следить за внешним видом мужчин-консультантов, поскольку те могут быть привлечены к отвественности по статье о пропаганде ЛГБТ.

Соответствующее письмо от юридического отдела компании "Алькор и ко", которая владеет сетью "ЛʼЭтуаль", опубликовала политолог Екатерина Шульман.

"С учетом нынешней политики государства" и "в целях минимизации рисков рекомендуем предложить визажистам/консультантам мужского пола использовать минимальное количество косметики в рабочее время и более натуральные цвета в макияже, не привлекая излишнее внимание клиентов", - говорится в частности в документе.

В сети магазинов "ЛʼЭтуаль" достоверность опубликованной Шульман информации не комментировали. При этом известно, что в начале февраля сотрудникам "ЛʼЭтуаль" поручили закрашивать радужные гривы единорогов на продукции бренда Unicorn Approve.