Продавцам "ЛʼЭтуаль" мужского пола рекомендовано обходиться без макияжа

Директорам российских магазинов сети по продаже косметики и парфюмерии "ЛʼЭтуаль" рекомендовано пристальнее следить за внешним видом мужчин-консультантов, поскольку те могут быть привлечены к отвественности по статье о пропаганде ЛГБТ.
Соответствующее письмо от юридического отдела компании "Алькор и ко", которая владеет сетью "ЛʼЭтуаль", опубликовала политолог Екатерина Шульман.
"С учетом нынешней политики государства" и "в целях минимизации рисков рекомендуем предложить визажистам/консультантам мужского пола использовать минимальное количество косметики в рабочее время и более натуральные цвета в макияже, не привлекая излишнее внимание клиентов", - говорится в частности в документе.
В сети магазинов "ЛʼЭтуаль" достоверность опубликованной Шульман информации не комментировали. При этом известно, что в начале февраля сотрудникам "ЛʼЭтуаль" поручили закрашивать радужные гривы единорогов на продукции бренда Unicorn Approve.
- В ноябре прошлого года Верховный суд России, удовлетворив иск Министерства юстиции, запретил несуществующее международное движение ЛГБТ и признал его экстремистским. К признакам участия в движении, согласно тексту судебного решения, могут быть отнесены цвета радуги и использование феминитивов. До этого российские власти приняли ряд репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.
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