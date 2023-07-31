"Проект": более 80 российских олигархов открыто снабжали армию РФ

Как минимум 81 человек из последнего довоенного рейтинга журнала Forbes "200 богатейших россиян" открыто участвовали в снабжении российской армии, следует из расследования "Проекта" "Пссы войны" – о том, какую роль российские олигархи играют в боевых действиях против Украины.

По данным издания, общая сумма открытых контрактов, которые бизнесмены заключили с Минобороны России за всё время военного конфликта с Украиной – с 2014 по 2023 год – не менее 220 миллиардов рублей, утверждают журналисты.

80 из этих олигархов, пишет "Проект", сейчас находятся под санкциями. Однако только 14 из них санкционированы во всех юрисдикциях стран-союзниц Киева, а 34 человека – только в Украине.

О каких олигархах идёт речь

В своем расследовании журналисты, среди прочих, называют имена Алексея Мордашова ("Северсталь"), Владимира Потанина ("Норникель"), Вагита Алекперова ("Лукойл"), Михаила Фридмана ("LetterOne"), Романа Абрамовича ("Millhouse"), Геннадия Тимченко ("Новатэк"), Алишера Усманова ("USM"), Юрия Ковальчука ("Банк Россия"), Аркадия Ротенберга ("Мостотрест") и других.

Только один олигарх, подчеркивают расследователи, после начала полномасштабного военного вторжения выступил против политики Кремля – основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков. Живя в России он заявлял о поддержке президента Владимира Путина, говоря, в частности, что хотел бы видеть его пожизненным правителем и императором. В октябре 2022 года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом". Неделей ранее Великобритания сняла санкции с бизнесмена.

Практически все остальные олигархи, так или иначе финансирующие российские Вооружённые силы "на протяжении уже почти полутора лет войны хранят гробовое молчание".

"При этом предприятия очень многих молчащих олигархов поставляли и продолжают поставлять российскому оборонно-промышленному комплексу огромное число товаров и услуг, в том числе тех, что нужны непосредственно для создания ракет, бомб и пуль, убивающих мирных украинцев", – утверждают расследователи.

Чем они снабжали российские войска

Снарядами и техникой, изготовление которых финансировали эти олигархи, в том числе, обстреливали украинскую Бучу, Винницу и Мариуполь, подчеркивают журналисты.

Так, мариупольский драмтеатр, в котором погибли сотни человек был уничтожен авиабомбами ФАБ-500. Расследователи указывают, что алюминиевый порошок производителю этой бомбы поставляют структуры Олега Дерипаски ("En+ Group") и Виктора Вексельберга ("Ренова"). Поставкой комплектующих для авиабомбы занимается компания, в которой есть доля у бизнесмена Владимира Евтушенкова (АФК "Система").

"Эта же компания Евтушенкова поставляла алюминиевую броню для боевых машин десанта, из которых российские военные расстреливали мирных жителей Бучи", – утверждают журналисты.

По их данным, поставками для производства этих боевых машин и оружия к ним также занимались бизнесмены Михаил Шелков ("ВСМПО-Ависма"), Евгений Зубицкий ("Группа Кокс"), семья Ротенбергов и Дмитрий Мазепин ("Уралхим"). Последний занимался поставкой аммиака и аммиачной селитры для производителей взрывчатки и боеприпасов.

Как проводилось расследование

Журналисты "Проекта" анализировали госконтракты, которые предприятия, частично или полностью принадлежащими этим олигархам, заключали с оборонными заводами, Минобороны и Росгвардией. Расследователи отмечают, что в 2017 году российское оборонное ведомство начало массово засекречивать свои контракты, поэтому большоая часть найденных ими договоров относится к периоду 2014-2018 годов.

"Реальное число работающих на войну бизнесменов и полученных ими за это денег может быть существенно больше, чем в нашей базе данных", – указывают они.