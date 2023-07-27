NYT: британские власти разрешили Фридману и Авену тратить сотни тысяч

Живущие в Великобритании российские бизнесмены, против которых были введены санкции в связи с вторжением в Украину, получили от британских властей право тратить со своих замороженных счетов крупные суммы на "необходимые нужды". Об этом пишет The New York Times.

Речь идёт, в частности, о совладельцах "Альфа-груп" Михаиле Фридмане и Петре Авене. О том, что министерство финансов Великобритании разрешило Авену снимать до 60 тысяч фунтов для оплаты повседневных расходов, сообщалось ещё прошлой осенью.

New York Times приводит дополнительные подробности. Как сообщается, попавшие под санкции олигархи в прошлом году получили от властей в общей сложности 82 так называемых лицензии, позволяющие тратить деньги, в частности, на выплаты обслуживающему персоналу, включая личных водителей и поваров.

Михаилу Фридману, в частности, позволено было потратить 300 тысяч фунтов стерлингов на оплату услуг 19 человек. Кроме того, он может тратить 7 тысяч фунтов в месяц на нужды своей семьи.

Вскоре после введения санкций, весной 2022 года, Фридман в одном из интервью жаловался, что не может заплатить даже за уборку в своём особняке. Очевидно, лицензия позволила решить эти проблемы.

В статье также подтверждается информация о разрешении тратить до 60 тысяч фунтов в месяц для Авена. При этом значительная часть этих средств идёт на оплату услуг охранного агентства, которое, в свою очередь, власти расследуют на предмет того, не помогает ли оно Авену избегать санкций.

The New York Times сообщает, что в 2022 году власти Великобритании получили около тысячи заявок на выдачу лицензий. К концу года правительство одобрило 82 заявки. Сотрудники правоохранительных органов, которых цитирует The New York Times, утверждают, что система лицензий ставит эффективность санкций под сомнение. Представитель Минфина заявил, что лицензии позволяют оплачивать только необходимые расходы, а трата средств находится под контролем властей.

Санкции ЕС и Великобритании против Фридмана и Авена были введены вскоре после широкомасштабного вторжения в Украину. Бизнесмены оспаривают их в суде, утверждая, что они не являются приближёнными Владимира Путина и никак не влияют на его решения.

Как стало известно весной нынешнего года, ряд российских оппозиционных общественных деятелей, включая соратника Алексея Навального Леонида Волкова, непублично призывали власти ЕС и Британии снять санкции с Фридмана и Авена. Когда информация об этом стала публичной, Волков заявил, что совершил ошибку, и ушёл в отставку с поста главы Фонда борьбы с коррупцией. Свои просьбы он объяснил тем, что пытался добиться "раскола элит" в России.