Проект "ОВД-Инфо" получил премию "Защитник гражданских прав года"

Международная правозащитная организация Civil Rights Defenders вручила правозащитному проекту "ОВД-Инфо" премию "Защитник гражданских прав года", сообщается в телеграм-канале проекта.

"Российские власти делают все, что в их силах, чтобы подавить гражданское общество и заставить замолчать независимые медиа. Несмотря на это давление, "ОВД-Инфо" неустанно продолжает распространять информацию о репрессиях и помогать тем, кого они затронули. Такая смелость и приверженность своему делу заслуживает признания, именно благодаря таким проектам, как "ОВД-Инфо", надежда на демократию все еще жива", – прокомментировал вручение премии исполнительный директор Civil Rights Defenders Андерс Петтерссон. Его слова приводит Север.Реалии.

"ОВД-Инфо" был основан в декабре 2011 года – после массовых задержаний во время протестов против фальсификаций на выборах в Госдуму. Это правозащитный медиапроект, который публикует информацию о политических репрессиях, задержаниях и арестах в России. В проекте работают десятки сотрудников и около 3000 волонтёров.