"Проект": Патрушев и Абрамович связаны с сетью по выводу денег из РФ

Помощник президента России Владимира Путина, экс-глава ФСБ и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, а также бизнесмены Роман Абрамович и Владимир Евтушенков оказались выгодоприобретателями отключения России от SWIFT и других санкций, став участниками сети компаний, занимающихся трансграничными денежными переводами, при которых выводятся деньги из России. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

В частности, адвокат Алан Кирюхин, которого издание называет номиналом Патрушева, владеет компаниями "Фарватер Финанс" и "Рускриптотрейд" с годовой выручкой 1,3 млрд рублей.

Через эти компании клиент, отправляя рубли на счёт в госбанке ПСБ, получает деньги на счёт в зарубежном банке, выяснило издание. За услуги посредники берут до 1,25% комиссии.

Крупнейшим игроком на рынке обхода санкций через криптовалюту, в свою очередь, является платежный сервис A7, созданный банком ПСБ и бежавшим из Молдовы олигархом Иланом Шором. По оценке собеседника "Проекта", компания занимает примерно 15-процентную долю на рынке всех трансграничных переводов России.

A7 находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Монако, однако из 21 её компаний-прокладок в санкционных списках находятся лишь три, и банки свободно пропускают платежи от них, пишет "Проект".

Как выяснило издание, сервис связан с российским олигархом Романом Абрамовичем: в офисных помещениях, принадлежащих Абрамовичу, зарегистрированы дочерние компании A7, а ГК "Фармстандарт" бывшего партнёра и давнего знакомого Абрамовича Виктора Харитонина предоставляет А7 крупные займы (только за 2025 год она перечислила на счета платежного сервиса 2,36 млрд долларов или 196,4 млрд рублей).

Собеседник "Проекта" назвал Абрамовича "крышей и спонсором" А7, хотя представитель бизнесмена в комментарии изданию это отрицает.

Через А7, с участием "Торговой компании Кыргызской Республики" (ТККР), в частности, могут тайно идти платежи за поставки российского газа в Турцию после того, как 21 ноября 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, говорится в расследовании.

Среди клиентов А7 – турагентство "Библио-Глобус" Аркадия Ротенберга, маркетплейс Wildberries, авиакомпания S7, компания "Агро-Альянс", которую в расследовании называют семейным бизнесом главы СВР Сергея Нарышкина. Кроме того, среди них производители и поставщики комплектующих для боевых дронов.

Еще одним бенефициаром схем по обходу санкций, выяснил "Проект", стал миллиардер, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков. В 2022 году структура АФК "Система-Крипто" приобрела два дата-центра для майнинга в подмосковном Серпухове и в Магадане, а позже занялась трансграничными платежами. Свой сервис "Система-Крипто" позиционирует как платформу для "быстрых платежей, где валюта не имеет значения". В 2025 году она продала криптовалюты на 967 млн рублей 18 российским компаниям, три из которых находятся под санкциями США.



