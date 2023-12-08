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"Проект" проанализировал, когда Путин дистанцировался, а когда нет

"Длинный стол" сам символом социального дистанцирования Путина
"Длинный стол" сам символом социального дистанцирования Путина

Издание "Проект" проанализировало деятельность президента России Владимира Путина за последний год. "Проект" попытался разобраться, почему в каких-то случаях Путин во время публичных мероприятий находится на большой дистанции от собеседников, во время же других мероприятий этой дистанции нет.

Как подсчитали журналисты, с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года Путин участвовал в 521 официальном мероприятии. На 43% встреч (224 от общего числа), как утверждается в статье, хорошо видно, что президент так или иначе держится на дистанции от своих собеседников (или выступает по видеосвязи, или же находится от аудитории на расстоянии как минимум в несколько метров). В 185 случаях (36% от общего числа) Путин не дистанцировался от участников мероприятий, однако они, по данным "Проекта", перед встречей с президентом, находились на карантине - или в Сочи в санаториях "Русь" и "Дагомыс", или в комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве. Этой осенью карантин перед встречей с президентом карантин сократили до пяти дней, сообщало Faridaily. Люди, которые, постоянно сопровождают главу государства, проводят время в так называемой «чистой зоне», то есть пансионате, где живут и работают только прошедшие карантин люди.

В 21% случаев, или в 112 эпизодах, однако, Путин, по подсчётам "Проекта", близко контактировал с не сидевшими на карантине людьми. Речь идёт о зарубежных визитах, встречах с иностранными лидерами, а также участившимися после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" случаями "спонтанного" общения Путина с людьми на улицах после каких-то мероприятий.

В целом, закономерность "Проекту" вывести не удалось: "может быть, никакого парадокса нет, и Путин появляется на публике лишь тогда, когда хочет". Издание упоминает при этом о слухах о существовании двойников Путина, но, судя по публикации, оценивает их скептически. При этом, как пишет "Проект", даже некоторые журналисты кремлёвского пула допускают существование двойников, хотя другие это отрицают.

Также в материале отмечается, что число публичных меропориятий с участием Путина в целом невелико, бывает, что президент не показывается на публике по несколько дней подряд.

Помимо прочего, в материале также названы личности офицеров службы безопасности, которые постоянно сопровождают президента. Среди них, как утверждается, моряки, капитаны первого ранга Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук, которые, во всяком случае до 2020 года, носили за Путиным так называемый ядерный чемоданчик. Как утверждает "Проект", в телефонных книжках коллеги записывают их как "Дима-кнопка" и "Кнопка". Названы также имена ещё нескольких охранников Путина и сопровождающих его в поездках врачей.

Накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Согласно принятым поправкам к Конституции, 71-летний Путин может баллотироваться на пятый срок, многочисленные источники в Кремле утверждали, что он пойдёт на выборы. Официально пока Путин о своих планах не объявлял.

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