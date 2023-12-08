"Проект" проанализировал, когда Путин дистанцировался, а когда нет

Издание "Проект" проанализировало деятельность президента России Владимира Путина за последний год. "Проект" попытался разобраться, почему в каких-то случаях Путин во время публичных мероприятий находится на большой дистанции от собеседников, во время же других мероприятий этой дистанции нет.

Как подсчитали журналисты, с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года Путин участвовал в 521 официальном мероприятии. На 43% встреч (224 от общего числа), как утверждается в статье, хорошо видно, что президент так или иначе держится на дистанции от своих собеседников (или выступает по видеосвязи, или же находится от аудитории на расстоянии как минимум в несколько метров). В 185 случаях (36% от общего числа) Путин не дистанцировался от участников мероприятий, однако они, по данным "Проекта", перед встречей с президентом, находились на карантине - или в Сочи в санаториях "Русь" и "Дагомыс", или в комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве. Этой осенью карантин перед встречей с президентом карантин сократили до пяти дней, сообщало Faridaily. Люди, которые, постоянно сопровождают главу государства, проводят время в так называемой «чистой зоне», то есть пансионате, где живут и работают только прошедшие карантин люди.

В 21% случаев, или в 112 эпизодах, однако, Путин, по подсчётам "Проекта", близко контактировал с не сидевшими на карантине людьми. Речь идёт о зарубежных визитах, встречах с иностранными лидерами, а также участившимися после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" случаями "спонтанного" общения Путина с людьми на улицах после каких-то мероприятий.

В целом, закономерность "Проекту" вывести не удалось: "может быть, никакого парадокса нет, и Путин появляется на публике лишь тогда, когда хочет". Издание упоминает при этом о слухах о существовании двойников Путина, но, судя по публикации, оценивает их скептически. При этом, как пишет "Проект", даже некоторые журналисты кремлёвского пула допускают существование двойников, хотя другие это отрицают.

Также в материале отмечается, что число публичных меропориятий с участием Путина в целом невелико, бывает, что президент не показывается на публике по несколько дней подряд.

Помимо прочего, в материале также названы личности офицеров службы безопасности, которые постоянно сопровождают президента. Среди них, как утверждается, моряки, капитаны первого ранга Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук, которые, во всяком случае до 2020 года, носили за Путиным так называемый ядерный чемоданчик. Как утверждает "Проект", в телефонных книжках коллеги записывают их как "Дима-кнопка" и "Кнопка". Названы также имена ещё нескольких охранников Путина и сопровождающих его в поездках врачей.

Накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Согласно принятым поправкам к Конституции, 71-летний Путин может баллотироваться на пятый срок, многочисленные источники в Кремле утверждали, что он пойдёт на выборы. Официально пока Путин о своих планах не объявлял.