"Проект" рассказал о недвижимости и связях семьи главы МВД России

Издание "Проект" во вторник опубликовало расследование о недвижимости семьи министр внутренних дел России Владимира Колокольцева и её возможных связях с криминальным миром.

Накануне издание опубликовало анонс, в котором говорилось, что семья министра владеет особняком на Рублёво-Успенском шоссе и квартирой на Ленинском проспекте. Они записаны на родственников Колокольцева. Во вторник к журналистам "Проекта", в том числе автору расследования Марии Жолобовой, пришли с обысками полицейские. Утверждается, что обыски проходят по уголовному делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера; Жолобова связала их проведение с расследованием о Колокольцеве.

В расследовании "Проекта" говорится о бизнесе 32-летнего Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел. Утверждается, что он стал владельцем "дворца" на Рублёво-Успенском шоссе стоимостью более 1 млрд рублей, который ему уступила Лилия Каиль. В расследовании её называют супругой авторитетного бизнесмена, которого считают близким к измайловской преступной группировке. Речь идёт о человеке по имени Лев Черепов. Глава МВД Колокольцев в расследовании "Проекта" называется его другом.

Также в расследовании утверждается, что у сестры Веры Колокольцевой Зои Бердичевской и её супруга, которые являются пенсионерами, а также у их сына, который долгое время работал в транспортной компании и получал совсем небольшую зарплату, есть особняк стоимостью около 200 миллионов рублей. Согласно доходам семьи, они никак не могли позволить себе покупку такой недвижимости.

В целом, как утверждает "Проект", семья главы МВД владеет недвижимостью стоимостью более 2 млрд рублей. При этом вся недвижимость Александра Колокольцева в Росреестре скрыта. В МВД заявили, что бизнес сына Колокольцева не связан с министерством, а вопросы о недвижимости оставили без ответа.

Отмечается, что в официальной декларации главы МВД значится лишь квартира в Жулебино, владельцем которой Колокольцев стал более 20 лет назад, и квартира в Филях.