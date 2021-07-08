"Проект": власти сократят количество плохих новостей перед выборами

Правительство России решило сократить количество плохих новостей перед выборами в Государственную думу. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

Теперь всю срочную информацию о происходящем в стране, статистику по безработице, инфляции, задолженности по зарплатам и другие данные будут публиковать раз в неделю. По данным "Проекта", в основном публикации будут размещаться по средам около 19 часов. Особенно чувствительная информация, такая как статистика смертности от COVID-19, будет публиковать раз в месяц по пятницам. По мнению властей, вечером перед выходными население меньше интересуется новостями. Сейчас публикации по данным Росстата выходят почти каждый день.

Источники "Проекта" сообщают, что идея размещать статистику раз в неделю нравится двум ключевым кураторам медиаполитики в Кремле и правительстве - первому замглавы администрации президента Алексею Громову и замруководителя аппарата правительства Леониду Левину. Росстату подобные меры не нравятся. "Проект" предполагает, что идею минимизировать количество негативных новостей перед выборами могут оформить официально.

Ранее власти Санкт-Петербурга переставали публиковать подробную статистику по заболеваемости коронавирусом нового типа во время проведения в городе международного экономического форума.