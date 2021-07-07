Росстат зафиксировал рекордный за пять лет рост инфляции

Инфляция в России в июне достигла 6,5 процентов к аналогичному месяцу предыдущего года. Это выше аналогичного показателя в прошлом мае, который составил 6 процентов. Такие выводы следуют из отчета Росстата. Таким образом, инфляционный рост в стране оказался рекордным за последние пять лет.

Этому показателю соответствует рост цен на пищевые продукты и непродовольственные товары: в июне их стоимость возросла на семь-восемь процентов в сравнении с маем и даже больше. Цены на стройматериалы выросли почти на четверть. Особенно сильно дорожали путевки в Турцию – почти на 40 процентов.

Аналитики Альфа-банка предупредили, что цены могут вырасти еще больше после сентябрьских выборов в Госдуму, пишет Forbes.

Представленные данные опровергли оптимизм главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который в прошлом месяце утверждал, что "инфляция начала выдыхаться". В то же время он говорил, что инфляционная ситуация в России "импортирована с мировых продовольственных рынков".

Между тем, в среду курс доллара на Московской бирже достиг почти 75 рублей. Это произошло на фоне резкого снижения цен на нефть: котировки эталонной марки Brent 7 июля падали на бирже ниже 73 долларов за баррель. Динамика связана с намерением одного из членов ОПЕК – Объединенных арабских Эмиратов – увеличить свою долю в рамках соглашения между нефтяными державами.

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