Профессор РАН: экскурсии в "красные зоны" больниц - малоэффективны

Экскурсии в "красные зоны" больниц, чтобы переубедить противников вакцинации от COVID-19, малоэффективны, считает профессор Российской академии наук, психолог Тимофей Нестик. На них, по его словам, откликнуться только убеждённые "антиваксеры", которые стремятся сделать свою позицию публичной. Как результат, публика запомнит только их аргументы, а не доводы врачей, подчеркнул профессор РАН.

Кроме того, по мнению Нестика, пугающие кадры с людьми, находящимися между жизнью и смертью могут негативно повлиять на уже болеющих: они постараются до последнего отложить обращение к врачу, опасаясь попасть в «красную зону».

В интервью РБК заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик назвал несколько условий, которые, по его мнению, помогут переубедить противников прививок от COVID-19. Это - грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки, и демонстрация в СМИ положительных обнадеживающих сюжетов о вакцинации.

В то же время главный врач психиатрической больницы № 1 имени Алексеева (известна как "Кащенко") Георгий Костюк заявил в интервью изданию, что с его точки зрения, демонстрация именно негативных результатов отказа от прививки может быть эффективна. "Часто случается, что совершенно не старые люди в районе 50 лет, физически крепкие, уверенные в себе, успешные, с категоричной позицией", в одночасье попадают в реанимацию и умирают, сказал он.



По мнению профессора РАН Тимофея Нестика, недоверие к вакцинам стимулируют и противоречивые позиции экспертов. Важно, чтобы у экспертов был круг тезисов, по которым они сходятся, считает психолог. Необходимо "переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше", — добавил он.



На прошлой неделе главные врачи крупных больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступающих с критикой вакцинации, посетить "красные зоны" и реанимации, где лежат больные коронавирусной инфекцией, а также морги. "Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать", – говорится в обращении.

27 ноября девять противников вакцинации приехали в Городскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова, чтобы пройти на экскурсию в "красную зону". Среди них не было адресатов письма врачей. Из девяти человек ПЦР-тест сдать согласились только трое. Они побывали в реанимации, но, по словам, главврача больницы Валерия Вечорко, "совершенно не хотят знать правду" и предлагали лечить пациентов пенициллином.