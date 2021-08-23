Профсоюз журналистов анонсировал митинг в защиту СМИ

Профсоюз журналистов подал в мэрию уведомление о проведении митинга против закона об "иностранных агентах" в Москве. Митинг планируется провести 4 сентября на Пушкинской площади.

"После массового включения в список СМИ-«иноагентов» десятка редакций и двух десятков наших коллег мы считаем, что нужно обратиться за защитой к нашим читателям и зрителям. Мы верим, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — огромная ценность в наше время в России, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих наших коллег под удар", — говорится в заявлении профсоюза.

20 августа министерство юстиции внесло телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ – иностранных агентов. 21 августа на Лубянке были задержаны участники одиночных пикетов в защиту СМИ. Позднее почти все они были отпущены до суда, в отделе полиции двое суток провел журналист RT Илья Васюнин.

В список СМИ – "иностранных агентов" включены три десятка физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.