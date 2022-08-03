Профсоюз журналистов оштрафовали на ₽500 тыс. за дискредитацию армии

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Профсоюз журналистов на 500 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за "распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины". Об этом сообщил адвокат Максим Крупский.

Защита планирует обжаловать решение суда.

Как пишет Sota, поводом для протокола стали публикации профсоюза в поддержку Украины. Речь идёт о текстах "Перуджийская декларация в поддержку Украины и "Требуем остановить войну", которое было опубликовано 24 февраля.

Сайт Профсоюза журналистов заблокирован в России, поэтому судья не смогла его посмотреть. При этом скриншоты сайта, подшитые к делу, не были заверены, однако все это не помешало вынесению решения.

В июле из-за составленного на профсоюз протокола о дискредитации армии прокуратура Москвы попросила ликвидировать организацию. Суд приостановил её деятельность. 3 августа Мосгорсуд рассмотрит иск прокуратуры о ликвидации организации.

Глава Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза "несправедливым и необоснованным".