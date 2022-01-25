Производители хлеба предупредили о резком росте цен с февраля

С февраля в России резко вырастут отпускные цены на хлебобулочные изделия, об этом предупреждают производители.

Издание РБК со ссылкой на директора по продажам ООО "Фацер", одного из крупнейших производителей хлеба в России, сообщает о возможном подорожании на 16,5–30%. В компании отказались конкретизировать эти значения, чтобы "не оказывать влияния на рынок", а необходимость повышения цен объяснили ростом расходов на сырье, упаковку, транспорт и реализацию продукции.

Рост цен подтвердили и гендиректор булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" Дмитрий Козлов, и представители Иркутского хлебозавода.

В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что не видят предпосылок для подорожания хлеба, а "отдельные случаи пересмотра цен" назвали "стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями".

При этом по данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в конце прошлого года увеличилась до 10 процентов.

Всего, по данным Росстата, инфляция в России за 2021 год достигла 8,39 процента – это максимальный показатель за последние шесть лет. В 2020 году инфляция составила 4,9 процента.