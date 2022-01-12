Путин поручил проиндексировать пенсии "чуть выше инфляции"

Президент России поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6 процента. Об этом Владимир Путин сообщил во время совещания с членами кабинета министров, пишет "Интерфакс".
"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции", – сказал Путин.
Президент попросил правительство принять решение в самое ближайшее время.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова уточнила, что пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года.
- По данным Росстата, инфляция в России за 2021 год достигла 8,39 процента – это максимальный показатель за последние шесть лет. В 2020 году инфляция составила 4,9 процента.
- Перед сентябрьскими выборами 2021 года Путин анонсировал на съезде "Единой России" индексацию пенсий на уровне выше инфляции и пообещал единоразовую выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.
- Позже Путин предложил повысить прожиточный минимум на 8,6 процента и увеличить минимальный размер оплаты труда на 1100 рублей.
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