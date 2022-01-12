Путин поручил проиндексировать пенсии "чуть выше инфляции"

Президент России поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6 процента. Об этом Владимир Путин сообщил во время совещания с членами кабинета министров, пишет "Интерфакс".

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции", – сказал Путин.

Президент попросил правительство принять решение в самое ближайшее время.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова уточнила, что пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года.