Производство бензина в России упало на 14% после атак на НПЗ

В России из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы продолжает снижаться еженедельное производство бензина и дизельного топлива.

Согласно данным Росстата, за неделю с 18 по 24 марта российские НПЗ произвели 754,6 тысячи тонн бензина и 1,648 млн тонн дизеля. За третью неделю марта прошлого года было произведено 880 тысяч тонн бензина и 1,770 миллионов тонн дизтоплива – соответственно. Таким образом, по данным Росстата, производство бензина в России к концу марта сократилось в годовом выражении на 14 %, а дизельного топлива — на семь процентов.

На прошлой неделе "Новая газета Европа" подсчитала, что к середине марта ВСУ смогли вывести из строя примерно шестую часть (16%) от российского производства автомобильного топлива.

В марте были атакованы такие объекты, как Рязанский НПЗ "Роснефти" и завод "Лукойла" в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву. У них повреждены установки первичной переработки нефти; сколько продлится ремонт, не сообщалось. Также были атакованы Славянский НПЗ в Краснодарском крае, Сызранский и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.

По данным Reuters, после атаки беспилотника по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области 23 марта, в результате которой была выведена из строя одна из двух его установок первичной переработки нефти, с рынка в среднемесячном выражении "выбило" ещё около 45 тысяч тонн бензина и 55 тысяч тонн дизельного топлива.

Всего с начала года было атаковано 15 НПЗ в 10 регионах России. Их общая перерабатывающая мощность — 192 миллиона тонн нефти в год, подсчитал The Insider.

Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.

Глава международного нефтетрейдера Gunvor Group, одного из крупных продавцов российской нефти до вторжения в Украину, Торбьёрн Торнквист в интервью Bloomberg заявил, что

Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

На этом фоне, пишет агентство, фьючерсы на дизельное топливо выросли вчетверо, а фьючерсы на бензин - вшестеро. Экспорт из России упал на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, уточнил Торнквист.

Издание Financial Times со ссылкой на три источника пишет, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. США обращают внимание, что удары по этим объектам могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры Москвы в отношении энергетической инфраструктуры.