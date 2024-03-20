Россия теряет 600 тыс баррелей нефтепродуктов в день из-за атак на НПЗ

Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил глава международного нефтетрейдера Gunvor Group, одного из крупных продавцов российской нефти до вторжения в Украину, Торбьёрн Торнквист в интервью Bloomberg.
На этом фоне, пишет агентство, фьючерсы на дизельное топливо выросли вчетверо, а фьючерсы на бензин - вшестеро. Экспорт из России упал на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, уточнил Торнквист.
Аналитики банка JPMorgan оценивают сокращение мощностей российских НПЗ из-за атак беспилотников на 900 000 баррелей в день.
За последние две недели российская нефтяная промышленность столкнулась с массированными атаками беспилотников. Задокументированы удары как минимум по восьми НПЗ и нефтебазам. Источник издания "Украинская правда" в Службе безопасности Украины ранее заявил, что именно СБУ организовала атаку беспилотников на три нефтеперерабатывающих завода в России в ночь на 13 марта. Речь идёт о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.
Утром 13 марта также был нанесён удар по заводу нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области. Эти атаки приводили к масштабным пожарам, требовавшим работы оперативных служб в течение нескольких часов и остановкам работы НПЗ.
Официально Киев при этом не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.
- Нефтяной аналитик Сергей Вакуленко в рассылке 18 марта отмечает, что шесть из тринадцати атакованных НПЗ не играют значительной роли в снабжении внутреннего рынка. Однако продолжение ударов может привести к структурным проблемам в экономике, следует из материала.
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