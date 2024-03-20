Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия теряет 600 тыс баррелей нефтепродуктов в день из-за атак на НПЗ

Глава нефтетрейдера Gunvor Group Торбьёрн Торнквист
Глава нефтетрейдера Gunvor Group Торбьёрн Торнквист

Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил глава международного нефтетрейдера Gunvor Group, одного из крупных продавцов российской нефти до вторжения в Украину, Торбьёрн Торнквист в интервью Bloomberg.

На этом фоне, пишет агентство, фьючерсы на дизельное топливо выросли вчетверо, а фьючерсы на бензин - вшестеро. Экспорт из России упал на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, уточнил Торнквист.


Аналитики банка JPMorgan оценивают сокращение мощностей российских НПЗ из-за атак беспилотников на 900 000 баррелей в день.

За последние две недели российская нефтяная промышленность столкнулась с массированными атаками беспилотников. Задокументированы удары как минимум по восьми НПЗ и нефтебазам. Источник издания "Украинская правда" в Службе безопасности Украины ранее заявил, что именно СБУ организовала атаку беспилотников на три нефтеперерабатывающих завода в России в ночь на 13 марта. Речь идёт о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Утром 13 марта также был нанесён удар по заводу нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области. Эти атаки приводили к масштабным пожарам, требовавшим работы оперативных служб в течение нескольких часов и остановкам работы НПЗ.

Официально Киев при этом не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.

  • Нефтяной аналитик Сергей Вакуленко в рассылке 18 марта отмечает, что шесть из тринадцати атакованных НПЗ не играют значительной роли в снабжении внутреннего рынка. Однако продолжение ударов может привести к структурным проблемам в экономике, следует из материала.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Итоги выборов в России. Реакция мира
Embed
Итоги выборов в России. Реакция мира

No media source currently available

0:00 0:26:39 0:00

Итоги выборов в России. Реакция мира

Путин о смерти Навального

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG