Россия теряет 600 тыс баррелей нефтепродуктов в день из-за атак на НПЗ

Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил глава международного нефтетрейдера Gunvor Group, одного из крупных продавцов российской нефти до вторжения в Украину, Торбьёрн Торнквист в интервью Bloomberg.



На этом фоне, пишет агентство, фьючерсы на дизельное топливо выросли вчетверо, а фьючерсы на бензин - вшестеро. Экспорт из России упал на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, уточнил Торнквист.



Аналитики банка JPMorgan оценивают сокращение мощностей российских НПЗ из-за атак беспилотников на 900 000 баррелей в день.

За последние две недели российская нефтяная промышленность столкнулась с массированными атаками беспилотников. Задокументированы удары как минимум по восьми НПЗ и нефтебазам. Источник издания "Украинская правда" в Службе безопасности Украины ранее заявил, что именно СБУ организовала атаку беспилотников на три нефтеперерабатывающих завода в России в ночь на 13 марта. Речь идёт о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Утром 13 марта также был нанесён удар по заводу нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области. Эти атаки приводили к масштабным пожарам, требовавшим работы оперативных служб в течение нескольких часов и остановкам работы НПЗ.

Официально Киев при этом не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.