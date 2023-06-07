Прокремлёвскую активистку в Кёльне оштрафовали за поддержку войны

Суд в Кёльне оштрафовал пророссийскую активистку Елену Колбасникову на 900 евро за высказывания в поддержку войны в Украине. Сама Колбасникова не признаёт своей вины и заявляет, что она "за мир", но для достижения мира необходимо "освободить Украину от нацистов".

Первоначально за поддержку военной агрессии Колбасниковой грозил более крупный штраф, но суд уменьшил сумму, учитывая, что она безработная и у неё двое детей. Бывшая медсестра утверждает, что с работы её уволили из-за её политической позиции. В суд она пришла с нашитой на одежду шестиконечной звездой в цветах российского триколора.

Елена Колбасникова – одна из заметных фигур прокремлёвского движения в Германии. Она была в числе организаторов пророссийского автопробега в Кёльне 8 мая 2022 года. Тогда в автопробеге с российскими и советскими флагами участвовали около тысячи человек. Колбасникова приветствовала собравшихся. В своей речи она заявила, что Россия не является агрессором, а, напротив, "помогает положить конец войне в Украине".

Колбасникова - гражданка Украины, она родилась в Днепропетровске (ныне Днепр). По её словам, она намерена вскоре получить российское гражданство.