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Живущую в ФРГ россиянку, одобрявшую войну, будут судить в Кёльне

Елена Колбасникова и Макс Шлунд (Ростислав Теслюк)

Живущая в Германии гражданка России Елена Колбасникова предстанет перед судом в Кёльне. Об этом сообщает Deutsche Welle. Колбасниковой вменяется в вину публичное одобрение военной агрессии России в Украине. По немецким законам ей может грозить до трёх лет лишения свободы, но, по оценкам юристов, суд скорее всего ограничится штрафом.

Елена Колбасникова - одна из заметных фигур прокремлёвского движения в Германии. Она была в числе организаторов пророссийского автопробега в Кёльне 8 мая 2022 года. Тогда в автопробеге с российскими и советскими флагами участвовали около тысячи человек. Колбасникова приветствовала собравшихся. В своей речи она заявила, что Россия не является агрессором, а напротив, "помогает положить конец войне в Украине".

Кроме того, в отношении Колбасниковой ведётся расследование из-за перепоста призыва к вербовке в отряды "ЧВК Вагнера".

Колбасникова и её муж Макс Шлунд состоят в общественной организации "Мост взаимопонимания между Россией и Германией e.V.", Шлунд является её председателем. Организация сотрудничает с немецкими ультраправыми политиками и занимается, помимо прочего, помощью пророссийским активистам и военным силам так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В июле прошлого года "Мост взаимопонимания" провёл в Дюссельдорфе пророссийскую встречу. Колбасникова фотографировалась с флагом с портретом главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров в своём телеграме назвал Колбасникову и Шлунда "послами доброй воли", которые "стоят на стороне правды".

Елена Колбасникова родилась в Украинской ССР, в Днепропетровске (ныне Днепр). Её муж Ростислав Теслюк в России был военным, после эмиграции в ФРГ он сменил имя и фамилию на Макс Шлунд. Сама Колбасникова считает себя и мужа пострадавшими за правду и борьбу за мир. По её мнению, из-за "русофобии" её муж потерял работу в службе доставки посылок в аэропорту Кёльна, а её саму уволили с должности медсестры.

Судебное заседание состоится 29 марта.

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