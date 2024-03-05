Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение против двух граждан Германии и России в нарушении санкционного режима. Они подозреваются в поставке электроники, использующейся в российских военных дронах "Орлан".

Вальдемара В. и Натали С. (полные фамилии подозреваемых в Германии не раскрывают) будут судить в суде высшей инстанции земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте на юго-западе страны.

Как сообщили Радио Свобода в прокуратуре, Вальдемар В. был управляющим двух основанных им в земле Заарланд предприятий. Они торговали электронными деталями,. В период с января 2020 года по 2023 год фирма 54 раза в нарушение экспортных ограничений продала российскому предприятию электронику, которая может использоваться в военных целях. На этом было заработано 875 тысяч евро.

Вальдемар В. ввозил эти детали сначала в Германию из-за границы, а затем экспортировал их в Россию через фирму, принадлежавшую Натали С. Это предприятие также находилось под его управлением.

Натали С. гарантировала зарубежным экспортерам, что полученные детали предназначены для продажи в Германии. На самом деле они вывозились сначала по адресу двух подставных промежуточных торговых фирм в России, а затем переправлялись оборонному производителю.