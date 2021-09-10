Прокуратура ФРГ расследует атаки российских хакеров на Бундестаг

Федеральная прокуратура Германии расследует деятельность российской хакерской группировки Ghostwriter, активность которой возросла в преддверии выборов в Бундестаг. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Как говорится в публикации, германская прокуратура считает, что в течение нескольких месяцев российские хакеры пытались получить доступ к электронной почте членов Бундестага и земельных парламентов - ландтагов с помощью так называемых фишинговых писем. Мишенью хакерских атак становилась главным образом почта депутатов от партий правящей коалиции - христианских демократов и СДПГ. В германских спецслужбах уверены, что за хакерами стоит российское государство в лице Главного управления Генштаба Минобороны, известного как ГРУ.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг ранее предупреждал, что в результате кибератак могли быть похищены частные данные, которые впоследствии могут быть использованы для распространения фейковых новостей и кампаний по дискредитации.

6 сентября МИД Германии выступил с заявлением в связи с хакерскими атаками, которое германская пресса называет "необычно резким". "Федеральное правительство настоятельно призывает российское правительство незамедлительно прекратить эту недозволенную киберактивность", - говорилось в заявлении. Представитель МИД также напомнила, что ещё в 2015 году предположительно хакеры ГРУ взломали IT-сеть Бундестага. Нынешние действия России власти Германии сочли "угрозой для демократического процесса волеизъявления". Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения бездоказательными и беспочвенными.

Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ, пройдут 26 сентября. Согласно последним опросам, лидируют социал-демократы, ХДС/ХСС уходящего с поста канцлера Ангелы Меркель - только на втором месте.