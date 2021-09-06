Германия заподозрила российских хакеров в подготовке кибератак

Немецкие спецслужбы зафиксировали рост активности хакеров, предположительно связанных с Россией, заявил пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе. "Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту незаконную кибердеятельность", – заявила она, передает Suddeutsche Zeitung.

Об угрозе атак предупреждают и другие федеральные ведомства – Федеральное управление по защите Конституции (выполняет в Германии функции контрразведки) и Федеральное управление по информационной безопасности. По их данным, в последнее время хакеры все чаще предпринимают атаки на личные и служебные почтовые адреса членов парламента. Разведка предупреждает, что полученные данные хакеры могут использовать "для публикации личной и интимной информации или даже сфабрикованных фейковых новостей от вашего имени".

"У федерального правительства есть надежные сведения, согласно которым за атаками стоит [хакерская группировка] Ghostwriter, киберакторы российского государства и, в частности, российская военная разведка ГРУ", – сообщила Зассе.

По данным американской компании по кибербезопасности FireEye, Ghostwriter существует минимум с 2017 года, она действует "в соответствии с интересами безопасности России". Группа специализируется на распространении дезинформации, в первую очередь среди жителей Литвы, Латвии и Польши, в основном об отношении к присутствию сил НАТО в Восточной Европе.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября. Кандидат от победившей партии, как ожидается, займёт пост канцлера. Ангела Меркель, руководящая работой федерального правительства с 2005 года, свою кандидатуру не выдвигала.

В мае 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о наличии доказательств причастности России к кибератаке на системы немецкого парламента в 2015 году. Тогда в компьютерную систему бундестага была запущена троянская программа, злоумышленникам удалось получить доступ к внутренним документам. Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, ведомство обвинило его в работе на российские спецслужбы. Как писал Spiegel со ссылкой на собеседника в немецкой разведке, за этой атакой стояли группы Sofacy и APT28, которые, по данным немецких спецслужб, "финансируются российским правительством".