Прокуратура нашла 800 нарушений в СИЗО для женщин и детей

Генеральная прокуратура в ходе проверок в 35 российских регионах выявила более 800 нарушений в условиях содержания женщин и детей в следственных изоляторах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, переданный директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову .

В представлении прокуратуры, говорится, что женщинам и детям в СИЗО не созданы в полном объеме надлежащие бытовые и санитарные условия, есть нарушения пожарной безопасности. Прокуроры также отметили, что в некоторых случаях на одного человека приходится меньше площади, чем предписано законом. В камерах нет холодильников и телевизоров, причем даже в Москве и Санкт-Петербурге. Школьникам-заключённым не созданы условия для дистанционного обучения. Существуют проблемы и с получением качественной медицинской помощи – не хватает оборудованных помещений и медицинских инструментов, сообщает "Коммерсантъ".

По результатам прокурорской проверки, было вынесено 134 представления в адрес начальников СИЗО и территориальных управлений ФСИН и возбуждено 33 дела об административных правонарушениях.

Руководитель благотворительного "Комитета за гражданские права", председатель комиссии СПЧ по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин считает, что прокурорские проверки мест содержания заключенных нередко носят формальный характер. Проверяющие ограничиваются бюрократическими придирками, не обращая внимания на действительные нарушения прав заключённых.

По данным правозащитников, в российских тюрьмах повсеместно применяются пытки, создаются невыносимые условия содержания в СИЗО – переполненные камеры, отсутствие спальных принадлежностей, средств гигиены и медицинской помощи.