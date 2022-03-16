Московская прокуратура обнаружила в программе Российской академии народного хозяйства при президенте "разрушение традиционных ценностей". Учебный план факультета либеральных искусств признан противоречащим принятой Путиным Стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на письмо ведомства.

Программа Liberal arts, по версии прокуратуры, "направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории" и "не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей", — цитирует канал документ. От руководства вуза потребовано исключить факты "деструктивного иностранного влияния на российскую молодежь", а виновных наказать.

Liberal arts — программа Института общественных наук РАНХиГС, которым руководит учёный и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев. Программа подразумевает более свободный выбор учащимися тем для обучения, чем традиционные учебные планы.

Сам Зуев находится в СИЗО по делу о мошенничестве. В ноябре 2021 года Зуеву также предъявили обвинение в фиктивном трудоустройстве 12 человек в Институт общественных наук. Он вину не признаёт. Анонимный источник Би-би-си в Шанинке сообщает, что подобную бумагу от прокуратуры ожидают и там. РАНХиГС ситуацию не комментировал.