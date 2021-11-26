Академики обратились к Путину в защиту ректора Шанинки Зуева

Члены и профессора Российской академии наук написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой смягчить меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. Обращение опубликовала "Новая газета".

9 ноября Сергея Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Суд удовлетворил требование прокуратуры – несмотря на то, что Зуев недавно перенес операцию на сердце – третью за год.

Авторы письма считают действия следственных органов "нарочито жестокими" и подчеркивают, что Зуев нуждается в постоянном врачебном контроле и имеет на иждивении двух несовершеннолетних сыновей, один из которых инвалид, и пожилых родителей. Мера пресечения в виде заключения под стражу не должна применяться в отношении обвиняемых по экономическим статьям, подчёркивают они, ссылаясь на разъяснения Верховного суда.

Кроме того, претензии, предъявляемые Зуеву, могут быть предъявлены любому получателю бюджетных средств в сфере науки, образования или культуры, говорится в письме. "Когда-то российская власть призывала „прекратить кошмарить бизнес”; сегодня мы опасаемся, как бы происходящее с Зуевым и Шанинкой не стало бы одним из звеньев нового „кошмара” для российской науки и высшей школы", — говорится в письме представителей РАН, которое подписали 59 человек.

25 ноября стало известно, что ректору Шанинки предъявлено новое обвинение о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения. Он уже дал показания по этому эпизоду, заявив, что в институте, которым руководит, устраивались на работу и увольнялись десятки человек, он подписывал массы документов, однако "точно не давал согласие на фиктивное трудоустройство" и считает "новое обвинение необоснованным и незаконным".

По версии следствия, в 2018 году бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и Сергей Зуев заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения. Их фиктивно трудоустроили на должности научных сотрудников Института общественных наук. В сообщении пресс-центра МВД утверждается, что эти люди не выполняли никакую работу, но получали зарплату. Таким образом, был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Новое дело о мошенничестве выделили из другого уголовного дела. Как считают следователи, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования, который на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук, также известной как Шанинка. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта. 19 ноября следствие предъявило обвинение по этому уголовному делу ректору Шанинки Сергею Зуеву, он не признал вину.