Прокуратура объяснила срыв концерта Anacondaz в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области объяснила, почему в июле этого года сотрудники полиции сорвали концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге. Ведомство заявило, что такие меры были приняты из-за поддержки музыкантами оппозиционера Алексея Навального и их высказываний против войны в Украине. Об этом сообщает глава "Агоры" Павел Чиков.

В возражение суда на иск музыкантов говорится, что они "выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции" в Украине. Это послужило поводом для прокуратуры обратиться в полицию, чтобы та приняла меры "направленные на недопущение провокационных политических заявлений, а также заявлений, направленных на дискредитацию российской армии".

Ранее Anacondaz перенесли все концерты, которые должны были состояться в России в 2022 году. Причиной для этого стало давление представителей власти на организаторов выступлений и концертные площадки.

В конце июня московский музыкальный клуб "Главклуб" сообщил о том, что "под давлением государственных органов" был вынужден отменить выступление Anacondaz и ещё нескольких музыкантов.

7 июля издание "Фонтанка" опубликовало список из 30 российских музыкантов, чьи выступления запрещены в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.