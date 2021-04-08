Ульяновскую область возглавил представитель КПРФ

Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области после отставки Сергея Морозова в четверг назначен Алексей Русских. Указ президента России о его назначении опубликован на сайте Кремля.

Русских - член партии КПРФ, был депутатом Госдумы от этой партии, а с 2018 года представлял Московскую область в Совете Федерации. Голосовал за одобрение поправок к конституции России (фракция КПРФ в Думе при этом от голосования воздержалась).

"Позиции КПРФ сильны в Ульяновской области, и у Русских есть все шансы победить на выборах. К тому же таким образом в Кремле рассчитывают нейтрализовать главу ульяновского обкома КПРФ, депутата Госдумы Алексея Куринного, который в отличие от Русских в администрации президента рассматривался как не вполне системный и договороспособный" - утверждает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Морозов, который возглавлял регион с 2005 года, подал в четверг в отставку по собственному желанию. Текст обращения опубликован в его фейсбуке. Это второй глава региона, покидающий свой пост за два дня.

В обращении Морозов заявил, что считает, что может принести пользу региону в новом статусе – и планирует баллотироваться в Государственную думу. По его утверждению, его отставка связана с желанием работать в парламенте.

Накануне президент России Владимир Путин уволил написавшего заявление по собственному желанию главу Тувы Шолбана Кара-оола. Он руководил регионом с мая 2007 года.

Морозов занимал должность с 2005 года, дольше, чем руководители всех других регионов в составе России. После его отставки из всех руководителей субъектов федерации дольше всех возглавляет свой регион глава Чечни Рамзан Кадыров. Он возглавляет республику с 2007 года.

Отставка чиновников-старожилов предсказывалась в аналитическом отчёте "Минченко консалтинг" в марте. По версии авторов доклада, в "красной зоне" политической устойчивости находились три губернатора – глава Тувы, глава Ульяновской области и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, возглавивший регион в 2016 году.

Его возможное увольнение авторы объяснили протестами ковид-диссидентов в республике и вниманием к делу о ДТП с участием его брата, который позже, предположительно, покончил с собой.