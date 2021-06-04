Прокуратура отменила возбуждение дела из-за граффити с Навальным

В Санкт-Петербурге прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды из-за граффити с оппозиционером Алексеем Навальным на трансформаторной будке. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Автор рисунка неизвестен, его адвокат Мария Беляева не стала раскрывать имени своего по подзащитного. Прокуратура отменила решение о возбуждении дела, потому что не посчитала его законным и обоснованным.

Граффити с Алексеем Навальным появилось утром 28 апреля на трансформаторной будке в центре Петербурга. Изображение политика, который сейчас отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше", сопровождалось надписью "Герой нового времени". Через несколько часов на место приехали сотрудники полиции, они составили протоколы и взяли краску на экспертизу. Затем граффити закрасили сотрудники "Россетей".

После появления граффити было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.

21 апреля в России прошли акции в поддержку Навального, в ходе которых полиция задержала более 1900 человек. Жёстче всего полиция и Росгвардия действовали в Санкт-Петербурге. Там были задержаны почти 700 человек — в 25 раз больше, чем в Москве. Участников акции избивали электрошокерами и дубинками.