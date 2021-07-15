Прокуратура отозвала иск о блокировке паблика "Российской ЛГБТ-сети"

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала иск о блокировке паблика "Российской ЛГБТ-сети" во "ВКонтакте". Об этом сообщают "Открытые медиа". В ходе первого заседания суда по делу представители прокуратуры сообщили, что им не удалось найти в публикациях общественного движения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

1 июня по этой же причине ведомство отозвало иск о блокировке сайта организации.

В 2019 году прокуратура обратилась в суд с исками о блокировке сайта и сообществ "Российской ЛГБТ-сети" во "ВКонтакте" и в "Фейсбуке". Тогда же суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию, распространяемую в группе "Российской ЛГБТ-сети" во "ВКонтакте". Обжалование этого решения заняло два года. Судебное разбирательство о блокировке аккаунта "Российской ЛГБТ-сети" в "Фейсбуке" ещё не закончено. Ближайшее заседание назначено на 13 сентября.

"Российская ЛГБТ-сеть" получила широкую известность после того, как её юристы и волонтёры помогли нескольким геям, преследуемым в Чечне, покинуть пределы республики.