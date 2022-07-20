Прокуратура признала"Фонд открытой Эстонии" нежелательным в России

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране организацией "Фонд открытой Эстонии".
Эта неправительственное объединение зарегистрировано в Таллине. Как говорится на сайте организации, она была создана при поддержке филантропа Джорджа Сороса в 1990 году.
Генпрокуратура РФ сообщила в среду, что решение признать деятельность "Фонда открытой Эстонии" нежелательной принято "по результатам изучения поступивших материалов". "Установлено, что эта деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - утверждают в прокуратуре.
Официально организация будет считаться "нежелательной" после внесения в перечень, который ведет министерство юстиции России. Сейчас в этом списке уже 56 объединений.
На сайте Фонда говорится, что организация "ободряет и поддерживает развитие общества Эстонии, делающее нас более открытыми в мире, который на наших глазах становится все более сложным и непредсказуемым". Упоминается проведение различных мероприятий, поддержка проектов других объединений с целью содействия открытости и терпимости общественной дискуссии.
В мае в Эстонии при поддержке Фонда прошло мероприятие "Хотят ли русские войны", отмечает "Немецкая волна".
На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательными в России расследовательский проект Bellingcat, интернет-издание The Insider, а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.
- Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
- Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его критикой. В частности, Amnesty International называла закон "ещё одним гвоздём в крышку гроба свободы выражения мнений и гражданского общества в России".
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