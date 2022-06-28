В России запретили работу двух шведских госорганизаций

Российские власти запретили дальнейшую работу в стране двух шведских государственных организаций. Это Шведское агентство международного развития и Шведский институт.
Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Швеции Юханнеса Даниэльссона, пишет Forbes. Дипломату сообщили, что любая деятельность двух указанных структур на территории России нежелательна и ее необходимо прекратить.
"В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены persona non grata", – говорится в сообщении МИД.
Шведское агентство международного развития и Шведский институт занимаются продвижением национальной культуры, языка и образа жизни за границей, указывает МИД. В России обе организации реализуют стратегию Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды. Однако в настоящее время их проекты, как утверждают в Москве, "не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество".
Российские власти также указали на непрозрачный характер финансиования проектов этих двух организаций и на то, что после начала российской спецоперации в Украине, как в Москве называют военное вторжение в соседнюю страну, шведская сторона заявила, что все выделяемые средства теперь будут использоваться исключительно для поддержки "российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ".
Пока ни Шведский институт, ни Шведское агентство международного развития не числятся в реестре нежелательных организаций Минюста, отмечает РБК.
- В списке Минюста значатся уже более 50 иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России. В мае Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность берлинского Фонда имени Генриха Белля, который занимается проектами в сфере развития гражданского общества, политического образования и прав человека.
- Признание организации нежелательной означает, помимо прочего, что гражданам России, участвующим в её деятельности, грозит уголовное преследование.
- Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его критикой. В частности, Amnesty International называла закон "ещё одним гвоздём в крышку гроба свободы выражения мнений и гражданского общества в России".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.