В России запретили работу двух шведских госорганизаций

Российские власти запретили дальнейшую работу в стране двух шведских государственных организаций. Это Шведское агентство международного развития и Шведский институт.

Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Швеции Юханнеса Даниэльссона, пишет Forbes. Дипломату сообщили, что любая деятельность двух указанных структур на территории России нежелательна и ее необходимо прекратить.

"В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены persona non grata", – говорится в сообщении МИД.

Шведское агентство международного развития и Шведский институт занимаются продвижением национальной культуры, языка и образа жизни за границей, указывает МИД. В России обе организации реализуют стратегию Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды. Однако в настоящее время их проекты, как утверждают в Москве, "не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество".

Российские власти также указали на непрозрачный характер финансиования проектов этих двух организаций и на то, что после начала российской спецоперации в Украине, как в Москве называют военное вторжение в соседнюю страну, шведская сторона заявила, что все выделяемые средства теперь будут использоваться исключительно для поддержки "российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ".

Пока ни Шведский институт, ни Шведское агентство международного развития не числятся в реестре нежелательных организаций Минюста, отмечает РБК.