Прокуратура признала нежелательными 2 организации саентологов

Генеральная прокуратура России предложила Минюсту включить в реестр нежелательных организаций две организации саентологов из США.

Речь идёт о Всемирном институте саентологических предприятий и Церкви духовной технологии (также известной как Библиотека Л. Рона Хаббарда). Утверждается, что деятельность этих организаций угрожает безопасности России.

Саентология (иногда пишется как сайентология) - религиозное движение, основанное американским писателем Роном Хаббардом в середине XX века. В России оно получило популярность в начале 90-х годов. В последние годы российские власти нередко преследуют саентологов. В 2012 году несколько книг Хаббарда были включены в Федеральный список экстремистских материалов. Суды запрещали деятельность отделений Церкви саентологии в России.

Признание организации нежелательной означает, помимо прочего, что гражданам России, участвующим в её деятельности, грозит уголовное преследование.