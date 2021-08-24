Прокуратура проверит чиновника, назвавшего жителей "кучей дерьма"

В Красноярске районная прокуратура проверит слова советника вице-губернатора края Андрея Агафонова, который назвал местных жителей "ноющей кучей дерьма" и "плаксивым сбродом" за критику в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который не заметил в городе смога от лесных пожаров.

Чиновник добавил, что ему после комментариев в адрес Ягудина "немного стыдно", что он тоже из Красноярска.

В прокуратуру пожаловался местный житель. Он требует привлечь Агафонова к административной ответственности по статье "Оскорбление".

10 августа фигурист Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме фотографии из Красноярска и подписал их "Обожаю Красноярск". Пользователи соцсети заметили, что спортсмен отредактировал фото так, чтобы на них не было видно дымки от пожаров. В комментариях массово начали жаловаться, что задыхаются из-за дыма в городе. Ягудин ответил пользователям, что в Красноярске все нормально, он якобы провел на улице весь день и ничего не почувствовал. Позже Ягудин извинился за этот пост.

С 7 по 12 августа в Красноярске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (режим "черного неба"). 11 августа город в очередной раз с большим отрывом возглавил рейтинг городов с самой грязной атмосферой по данным проекта IQAir от компании AirVisual. Также сообщалось, что дым от лесных пожаров в Якутии накрыл более тысячи населенных пунктов в крае.