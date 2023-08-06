В кафе в Забайкалье избили участника войны против Украины

В кафе в селе Нерчинский Завод (Забайкалье) группа неизвестных, как утверждается, избила участника военных действий против Украины. Сообщения об этом сначала появились в соцсетях, позднее их подтвердил губернатор региона Александр Осипов. Утверждается, что пострадавший - инвалид, потерявший в боях ногу, сообщает Сибирь.Реалии.

По заявлению Осипова, "лица, употребляющие алкогольные напитки" в кафе "стали проявлять агрессию к бойцу СВО (специальная военная операция - так российские власти называют боевые действия в Украине)". В соцсетях утверждают, что жители села, которых подозревают в избиении, во время конфликта называли участников войны "убийцами" и срывали с них награды.

Особенно активно об инциденте пишут провоенные телеграм-каналы, требующие найти и наказать участников драки, избивших воевавшего в Украине. Они призывают, в частности, применить к ним норму о так называемой дискредитации армии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя случившееся, утверждает, что "конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО".

В полицию из больницы обратился сам пострадавший. В МВД заявили, что во время конфликта ему, кроме нанесения побоев, повредили автомобиль. "По тяжести причинённого вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение", добавили в полиции.

Впоследствии стало известно о том, что МВД возбудило уголовные дела об умышленном повреждении имущества и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Кроме того, "в действиях нескольких участников конфликта" усмотрели признаки дискредитации армии, однако по этой статье им грозит только административная ответственность (в уголовном порядке наказывается только так называемая повторная дискредитация). Вечером 6 августа полиция Забайкалья отчиталась о задержании одного из участников драки, 27-летнего местного жителя.

В разных регионах России в последние месяцы сообщалось о разного рода инцидентах с участием бывших участников войны, в том числе и о преступлениях, включая убийства. Несколько дней назад в Карелии по подозрению в убийствах 6 человек был задержан бывший заключённый, завербованный на войну.