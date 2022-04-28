Прокуратура Украины обвинила 10 военных РФ в преступлениях в Буче

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала имена десяти российских военнослужащих, которые, по ее словам, причастны к пыткам мирных жителей и мародёрству в городе Буча Киевской области, где за время российской оккупации погибли сотни мирных жителей.

Имена российских военных, которых украинская прокуратура подозревает в преступлениях, перечислены на странице Венедиктовой в фейсбуке, там же опубликованы фотографии. Речь идёт о солдатах в званиях от рядового до ефрейтора, офицеров среди них нет.

По данным Бучанской окружной прокуратуры, речь идёт о военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск российской армии, которая в марте занимала позиции в Буче. Венедиктова напомнила, что президент России Владимир Путин присвоил этой пригаде почётное звание "Гвардейская".

Утверждается, что расследование показало, что эти военнослужащие "захватили в заложники безоружных мирных жителей, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными руками и закрытыми глазами и издевались над ними", а также "грабили местных жителей, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику". По словам Венедиктовой, проверяется и их причастность к убийствам.

Издание "Агентство" связалось с двумя людьми, фамилии которых названы в списке украиснкой прокуратуры - Дмитрием Сергиенко и Сергеем Пескарёвым. Оба они сказали, что служили в 64-й мотострелковой бригаде, но уже несколько лет как уволились из армии. О том, что её муж давно не служит и в Буче не был, сказала и жена ефрейтора Михаила Кашина.

В начале апреля после того, как из Бучи ушли российские войска, украинские власти и журналисты сообщили о множестве тел погибших на улицах города, а также о братской могиле с десятками захороненных. В том числе были найдены и убитые со связанными руками. Жители погибли во время пребывания в Буче российских войск. Власти Украины и стран Запада обвинили российских военнослужащих в военных преступлениях, в оценках событий в Буче звучит и слово "геноцид".

Минобороны России назвало фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче под Киевом "постановкой киевского режима для западных СМИ". О "провокации" заявляет и президент России Владимир Путин.