Канада признала действия России геноцидом украинского народа

Палата общин Канады единогласно признала действия России геноцидом украинского народа, сообщает La Presse.
В резолюции говорится, что Россия в ходе войны совершала "массовые зверства" и "систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины".
Член Палаты общин Канады и автор документа Хизер Макферсон заявила, что признание действий России геноцидом – это первый шаг. Она призвала правительство ужесточить санкции в отношении России и увеличить объем гуманитарной помощи Украине.
"Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом", – заявила Макферсон.
- 13 апреля президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками. Он подчеркнул, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения, вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.
- 14 апреля Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства России признаны геноцидом украинского народа. Постановление также предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительства и парламенты иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.
- 21 апреля Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом.
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