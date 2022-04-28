Канада признала действия России геноцидом украинского народа

Палата общин Канады единогласно признала действия России геноцидом украинского народа, сообщает La Presse.

В резолюции говорится, что Россия в ходе войны совершала "массовые зверства" и "систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины".

Член Палаты общин Канады и автор документа Хизер Макферсон заявила, что признание действий России геноцидом – это первый шаг. Она призвала правительство ужесточить санкции в отношении России и увеличить объем гуманитарной помощи Украине.

"Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом", – заявила Макферсон.