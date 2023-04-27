Прокуратура утвердила обвинение Кацу, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении политика и ведущего ютуб-канала Максима Каца. Оппозиционера будут судить по статье о так называемом публичном распространении фейков о российской армии по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы.

Поводом для возбуждения дела стал эфир на ютуб-канале Каца от 3 апреля прошлого года, в котором он говорил о преступлениях российских военных против украинского гражданского населения. Генпрокуратура настаивает на том, что "в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются", а опубликованные украинскими СМИ материалы о совершении российскими солдатами преступлений на территории Украины "являются провокациями".

По выдвинутому обвинению Кацу грозит до десяти лет лишения свободы. Сам оппозиционер уехал из России. Судить его будут заочно.

В октябре прошлого года МВД объявило Каца в розыск. Тогда он отметил, что знал об уголовном деле. Политик заказывал справку о несудимости, и в ней было сказано, что его преследуют по уголовной статье.

Максим Кац на своём канале в ютьюбе рассказывает о войне России с Украиной. У политика более полутора миллионов подписчиков.

В июле прошлого года Минюст России внёс Каца в реестр физических лиц – "иностранных агентов", деятельность которого финансируется Украиной. В октябре 2022 года Каца внесли в базу "Миротворец" как представляющего угрозу безопасности Украины.