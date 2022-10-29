Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МВД объявило в федеральный розыск Андрея Заякина и Максима Каца

Андрей Заякин

МВД объявило в федеральный розыск основателя "Диссернета" Андрея Заякина и блогера Максима Каца. Об этом сообщает "Медиазона".

Известно, что против Заякина возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Заякин, как и ещё пятеро россиян, пожертвовал деньги в Фонд борьбы с коррупцией в день, когда решение о признании его экстремистской организацией вступило в силу.

В конце августа 2022 года суд назначил Заякину запрет определённых действий в качестве меры пресечения. В частности, ему запрещалось выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом. Об отъезде учёного не сообщалось.

Об уголовном деле против блогера и политика Максима Каца неизвестно. Кац уехал из России после начала российского вторжения в Украину. В июле 2022 года Минюст признал его иностранным агентом, деятельность которого финансируется из Украины. В октябре 2022 года Каца внесли в базу "Миротворец" как представляющего угрозу безопасности Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG