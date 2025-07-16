Прокуратура в Москве возбудила уголовное дело против редактор издания The Insider Тимура Олевского. Журналиста заподозрили в участии в нежелательной организации — таковой российские власти признали издание, где он работает.

Олевскому вменили в вину участие в трёх эфирах The Insider, которые, как утверждается, были направлены на "продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике России и дискредитацию органов государственной власти".

По вменённой статье ему грозит заключение на срок до четырёх лет.