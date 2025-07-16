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Прокуратура в Москве возбудила уголовное дело против уехавшего из страны журналиста Тимура Олевского

Тимур Олевский
Тимур Олевский

Прокуратура в Москве возбудила уголовное дело против редактор издания The Insider Тимура Олевского. Журналиста заподозрили в участии в нежелательной организации — таковой российские власти признали издание, где он работает.

Олевскому вменили в вину участие в трёх эфирах The Insider, которые, как утверждается, были направлены на "продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике России и дискредитацию органов государственной власти".

По вменённой статье ему грозит заключение на срок до четырёх лет.

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